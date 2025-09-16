Developer Camp (DEVELOPER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00102042 $ 0,00102042 $ 0,00102042 24 sa Düşük $ 0,00197498 $ 0,00197498 $ 0,00197498 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00102042$ 0,00102042 $ 0,00102042 24 sa Yüksek $ 0,00197498$ 0,00197498 $ 0,00197498 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00197498$ 0,00197498 $ 0,00197498 En Düşük Fiyat $ 0,00102042$ 0,00102042 $ 0,00102042 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%6,23 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,78 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Developer Camp (DEVELOPER) canlı fiyatı $0,00143387. DEVELOPER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00102042 ve en yüksek $ 0,00197498 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEVELOPER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00197498, en düşük fiyatı ise $ 0,00102042 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEVELOPER son bir saatte +%6,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,78 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Developer Camp (DEVELOPER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,38M$ 1,38M $ 1,38M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,38M$ 1,38M $ 1,38M Dolaşım Arzı 959,28M 959,28M 959,28M Toplam Arz 959.279.859,560556 959.279.859,560556 959.279.859,560556

Şu anki Developer Camp piyasa değeri $ 1,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEVELOPER arzı 959,28M olup, toplam arzı 959279859.560556. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,38M.