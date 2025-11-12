Bugünkü Dexter AI Fiyatı

Bugünkü Dexter AI (DEXTER) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 26,56 değişim gösterdi. Mevcut DEXTER / USD dönüşüm oranı DEXTER başına -- şeklindedir.

Dexter AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 356.362 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91M DEXTER şeklindedir. Son 24 saat içinde DEXTER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0023864 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEXTER, son bir saatte +%6,08 ve son 7 günde -%43,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dexter AI (DEXTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 356,36K$ 356,36K $ 356,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 356,36K$ 356,36K $ 356,36K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.914.709,902623 999.914.709,902623 999.914.709,902623

