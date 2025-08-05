dFund Fiyatı (DFND)
dFund (DFND), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 105,21K USD piyasa değerine sahiptir. DFND / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki DFND / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DFND fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, dFund / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, dFund / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, dFund / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, dFund / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%3,68
|30 Gün
|$ 0
|+%8,89
|60 Gün
|$ 0
|+%17,88
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel dFund fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,01
+%3,68
-%7,53
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
dFund is a project that aims to build an all-encompassing platform combining advanced DeFi smart-contract-powered features including decentralized hedge funds, direct p2p lending, credit scores, DAO governance and a secondary marketplace for synthetic assets into one easy to use platform. Every user on the platform will be able to start their own decentralized hedge fund, or invest in one, and decentralized hedge funds on the platform will be ranked by their performance (roi), so people can make informed decisions. The founder of the decentralized hedge fund can only swap / trade with user funds, while withdrawals and payouts are automated by smart contracts, therefore eliminating the possibility of scam or pyramid schemes. The platform will also enable users to participate in direct p2p lending, where every user sets the loan amount, interest rate, loan duration, and collateral requirement, which can be even under or over 100% allowing for under and over collateralized loans. Every borrower on the platform will have a credit rating, and lenders can set the minimum credit rating required to take the loan, and even set different collateral requirements and interest rates for users with different credit ratings. If someone never got liquidated on their loan aka never defaulted and always paid back the loan amount + interest on time, they will have a very high credit rating, while users who get liquidated / default many times will see their credit rating slip down. Credit rating can be improved or worsened over time. The platform will also have a secondary marketplace for synthetic assets where users can buy and sell the loans, therefore allowing lenders to exit their positions and delegate the risk and waiting time to other users. So for example, if a user is lending a loan with a 10% interest rate, but they need money / liquidity urgently or they simply don’t want to wait until the end of the loan duration, they can instead decide to sell their loan, and maybe someone will buy it for 4% instantly, which would mean a 6% profit for them after they receive the original 10% interest at the end of the loan’s duration, which is beneficial for both a buyer and the seller. For the seller (the original lender), they don’t have to wait and they are getting a smaller profit with no risk, and for the buyer of the loan, they are receiving a higher profit for waiting until the end of the loan’s duration. This is in many ways similar to real life bond market.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
dFund (DFND) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DFND tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DFND / VND
₫--
|1 DFND / AUD
A$--
|1 DFND / GBP
￡--
|1 DFND / EUR
€--
|1 DFND / USD
$--
|1 DFND / MYR
RM--
|1 DFND / TRY
₺--
|1 DFND / JPY
¥--
|1 DFND / ARS
ARS$--
|1 DFND / RUB
₽--
|1 DFND / INR
₹--
|1 DFND / IDR
Rp--
|1 DFND / KRW
₩--
|1 DFND / PHP
₱--
|1 DFND / EGP
￡E.--
|1 DFND / BRL
R$--
|1 DFND / CAD
C$--
|1 DFND / BDT
৳--
|1 DFND / NGN
₦--
|1 DFND / UAH
₴--
|1 DFND / VES
Bs--
|1 DFND / CLP
$--
|1 DFND / PKR
Rs--
|1 DFND / KZT
₸--
|1 DFND / THB
฿--
|1 DFND / TWD
NT$--
|1 DFND / AED
د.إ--
|1 DFND / CHF
Fr--
|1 DFND / HKD
HK$--
|1 DFND / MAD
.د.م--
|1 DFND / MXN
$--
|1 DFND / PLN
zł--
|1 DFND / RON
лв--
|1 DFND / SEK
kr--
|1 DFND / BGN
лв--
|1 DFND / HUF
Ft--
|1 DFND / CZK
Kč--
|1 DFND / KWD
د.ك--
|1 DFND / ILS
₪--