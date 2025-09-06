Digital Slop (SLOP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,72 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%8,72 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,65

Digital Slop (SLOP) canlı fiyatı --. SLOP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SLOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SLOP son bir saatte +%0,72 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,72 ve son 7 günde -%4,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Digital Slop (SLOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 45,82K$ 45,82K $ 45,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 45,82K$ 45,82K $ 45,82K Dolaşım Arzı 999,67M 999,67M 999,67M Toplam Arz 999.670.453,397275 999.670.453,397275 999.670.453,397275

Şu anki Digital Slop piyasa değeri $ 45,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SLOP arzı 999,67M olup, toplam arzı 999670453.397275. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 45,82K.