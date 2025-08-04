SN11 Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Dippy Fiyatı (SN11)

Listelenmedi

Dippy (SN11) Canlı Fiyat Grafiği

$5,42
$5,42$5,42
+%13,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dippy (SN11) Fiyatı

Dippy (SN11), şu anda 5,42 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,40M USD piyasa değerine sahiptir. SN11 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dippy Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%13,04
Dippy 24 saatlik fiyat değişimi
1,73M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dippy (SN11) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dippy / USD fiyat değişimi, $ +0,625712.
Son 30 gün içerisinde, Dippy / USD fiyat değişimi, $ +2,0554368980.
Son 60 gün içerisinde, Dippy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dippy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,625712+%13,04
30 Gün$ +2,0554368980+%37,92
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Dippy (SN11) Fiyat Analizi

En güncel Dippy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4,79
$ 4,79$ 4,79

$ 5,44
$ 5,44$ 5,44

$ 5,66
$ 5,66$ 5,66

+%0,15

+%13,04

+%2,02

Dippy (SN11) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,40M
$ 9,40M$ 9,40M

--
----

1,73M
1,73M 1,73M

Dippy (SN11) Nedir?

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Dippy (SN11) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dippy (SN11) Token Ekonomisi

Dippy (SN11) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SN11 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SN11 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN11 / VND
142.627,3
1 SN11 / AUD
A$8,3468
1 SN11 / GBP
4,065
1 SN11 / EUR
4,6612
1 SN11 / USD
$5,42
1 SN11 / MYR
RM22,9266
1 SN11 / TRY
220,4314
1 SN11 / JPY
¥796,74
1 SN11 / ARS
ARS$7.394,235
1 SN11 / RUB
432,245
1 SN11 / INR
475,1172
1 SN11 / IDR
Rp88.852,4448
1 SN11 / KRW
7.496,5104
1 SN11 / PHP
310,4034
1 SN11 / EGP
￡E.262,6532
1 SN11 / BRL
R$30,352
1 SN11 / CAD
C$7,4254
1 SN11 / BDT
654,3024
1 SN11 / NGN
8.224,579
1 SN11 / UAH
223,575
1 SN11 / VES
Bs666,66
1 SN11 / CLP
$5.208,62
1 SN11 / PKR
Rs1.517,7626
1 SN11 / KZT
2.904,578
1 SN11 / THB
฿175,8248
1 SN11 / TWD
NT$161,787
1 SN11 / AED
د.إ19,8914
1 SN11 / CHF
Fr4,336
1 SN11 / HKD
HK$42,4928
1 SN11 / MAD
.د.م48,9426
1 SN11 / MXN
$102,0044
1 SN11 / PLN
19,9998
1 SN11 / RON
лв23,7396
1 SN11 / SEK
kr52,3572
1 SN11 / BGN
лв9,1598
1 SN11 / HUF
Ft1.863,7754
1 SN11 / CZK
115,0124
1 SN11 / KWD
د.ك1,6531
1 SN11 / ILS
18,428