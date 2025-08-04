Divergence Protocol (DIVER) Nedir?

Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options.

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Divergence Protocol (DIVER) Kaynağı Resmi Websitesi

Divergence Protocol (DIVER) Token Ekonomisi

Divergence Protocol (DIVER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DIVER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!