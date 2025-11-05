BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Diversified USD fiyatı 1,001 USD. DFIUSD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DFIUSD fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Diversified USD fiyatı 1,001 USD. DFIUSD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DFIUSD fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

DFIUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

DFIUSD Fiyat Bilgileri

DFIUSD Nedir

DFIUSD Whitepaper

DFIUSD Resmi Websitesi

DFIUSD Token Ekonomisi

DFIUSD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Diversified USD Logosu

Diversified USD Fiyatı (DFIUSD)

Listelenmedi

1 DFIUSD / USD Canlı Fiyatı:

$1,002
$1,002$1,002
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Diversified USD (DFIUSD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:05:28 (UTC+8)

Diversified USD (DFIUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,979874
$ 0,979874$ 0,979874
24 sa Düşük
$ 1,018
$ 1,018$ 1,018
24 sa Yüksek

$ 0,979874
$ 0,979874$ 0,979874

$ 1,018
$ 1,018$ 1,018

$ 1,018
$ 1,018$ 1,018

$ 0,979874
$ 0,979874$ 0,979874

+%0,02

-%0,20

+%0,06

+%0,06

Diversified USD (DFIUSD) canlı fiyatı $1,001. DFIUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,979874 ve en yüksek $ 1,018 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DFIUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,018, en düşük fiyatı ise $ 0,979874 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DFIUSD son bir saatte +%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,20 ve son 7 günde +%0,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Diversified USD (DFIUSD) Piyasa Bilgileri

$ 186,27K
$ 186,27K$ 186,27K

--
----

$ 186,27K
$ 186,27K$ 186,27K

185,99K
185,99K 185,99K

185.992,67578125
185.992,67578125 185.992,67578125

Şu anki Diversified USD piyasa değeri $ 186,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DFIUSD arzı 185,99K olup, toplam arzı 185992.67578125. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 186,27K.

Diversified USD (DFIUSD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Diversified USD / USD fiyat değişimi, $ -0,002060578531088.
Son 30 gün içerisinde, Diversified USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Diversified USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Diversified USD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,002060578531088-%0,20
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Diversified USD (DFIUSD) Nedir?

DiversiFi is The Stablecoin Diversification Protocol, engineered to strengthen collateral stability across decentralized finance. The project addresses a key problem in DeFi, single-asset stablecoins create high volatility and depeg risks, threatening protocol reserves and leveraged positions. A single depeg event can cause cascading liquidations and erode user trust. DiversiFi’s solution is DFiUSD, a fully collateralized, multi-stablecoin asset that aggregates and dynamically rebalances reserves across leading stablecoins to ensure full collateralization, dampen depeg severity by 70–90%, and enhance overall liquidity and reliability. Through this architecture, DiversiFi reinforces long-term confidence and stability across the DeFi ecosystem

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Diversified USD (DFIUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Diversified USD Fiyat Tahmini (USD)

Diversified USD (DFIUSD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Diversified USD (DFIUSD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Diversified USD için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Diversified USD fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DFIUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Diversified USD (DFIUSD) Token Ekonomisi

Diversified USD (DFIUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DFIUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Diversified USD (DFIUSD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Diversified USD (DFIUSD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DFIUSD fiyatı, 1,001 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DFIUSD / USD güncel fiyatı nedir?
DFIUSD / USD güncel fiyatı $ 1,001. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Diversified USD varlığının piyasa değeri nedir?
DFIUSD piyasa değeri $ 186,27K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DFIUSD arzı nedir?
Dolaşımdaki DFIUSD arzı, 185,99K USD.
DFIUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DFIUSD, ATH fiyatı olan 1,018 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DFIUSD fiyatı (ATL) nedir?
DFIUSD, ATL fiyatı olan 0,979874 USD değerine düştü.
DFIUSD işlem hacmi nedir?
DFIUSD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DFIUSD bu yıl daha da yükselir mi?
DFIUSD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DFIUSD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:05:28 (UTC+8)

Diversified USD (DFIUSD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.700,15
$101.700,15$101.700,15

-%1,43

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.322,33
$3.322,33$3.322,33

-%5,27

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,25
$157,25$157,25

-%2,61

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9998
$0,9998$0,9998

-%0,03

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2383
$2,2383$2,2383

-%1,91

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.700,15
$101.700,15$101.700,15

-%1,43

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.322,33
$3.322,33$3.322,33

-%5,27

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,25
$157,25$157,25

-%2,61

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2383
$2,2383$2,2383

-%1,91

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16471
$0,16471$0,16471

+%0,47

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,26532
$0,26532$0,26532

+%1.629,59

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,3984
$1,3984$1,3984

+%832,26

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000284
$0,0000000000000000000000000284$0,0000000000000000000000000284

+%311,59

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000034154
$0,0000000034154$0,0000000034154

+%143,92

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$0,1424
$0,1424$0,1424

+%117,40