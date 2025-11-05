Diversified USD (DFIUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,979874 $ 0,979874 $ 0,979874 24 sa Düşük $ 1,018 $ 1,018 $ 1,018 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,979874$ 0,979874 $ 0,979874 24 sa Yüksek $ 1,018$ 1,018 $ 1,018 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,018$ 1,018 $ 1,018 En Düşük Fiyat $ 0,979874$ 0,979874 $ 0,979874 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,20 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,06 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,06

Diversified USD (DFIUSD) canlı fiyatı $1,001. DFIUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,979874 ve en yüksek $ 1,018 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DFIUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,018, en düşük fiyatı ise $ 0,979874 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DFIUSD son bir saatte +%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,20 ve son 7 günde +%0,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Diversified USD (DFIUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 186,27K$ 186,27K $ 186,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 186,27K$ 186,27K $ 186,27K Dolaşım Arzı 185,99K 185,99K 185,99K Toplam Arz 185.992,67578125 185.992,67578125 185.992,67578125

Şu anki Diversified USD piyasa değeri $ 186,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DFIUSD arzı 185,99K olup, toplam arzı 185992.67578125. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 186,27K.