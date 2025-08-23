DLMM Hakkında Daha Fazla Bilgi

DLMM Fiyatı (DLMM)

Listelenmedi

1 DLMM / USD Canlı Fiyatı:

$0,00030777
$0,00030777$0,00030777
+%12,601D
mexc
USD
DLMM (DLMM) Canlı Fiyat Grafiği
DLMM (DLMM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%5,83

+%12,64

--

--

DLMM (DLMM) canlı fiyatı --. DLMM, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DLMM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DLMM son bir saatte +%5,83 değişim gösterdi, 24 saatte +%12,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DLMM (DLMM) Piyasa Bilgileri

$ 266,11K
$ 266,11K$ 266,11K

--
----

$ 295,96K
$ 295,96K$ 295,96K

864,61M
864,61M 864,61M

961.614.500,8000625
961.614.500,8000625 961.614.500,8000625

Şu anki DLMM piyasa değeri $ 266,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DLMM arzı 864,61M olup, toplam arzı 961614500.8000625. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 295,96K.

DLMM (DLMM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, DLMM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DLMM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DLMM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DLMM / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%12,64
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

DLMM (DLMM) Nedir?

$DLMM is a first of its kind Internet Capital Market project, built on the Solana blockchain, that focuses on generating revenue through the project treasury and then distributing those profits through a buyback and burn mechanism. These profits are earned by leveraging various cross-chain liquidity provision platforms in order to grow the token treasury. The initially focus will be using lower liquidity, higher APR methods such as Meteora's DLMM platform.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

DLMM (DLMM) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

DLMM Fiyat Tahmini (USD)

DLMM (DLMM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DLMM (DLMM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DLMM için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

DLMM fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DLMM Varlığından Yerel Para Birimlerine

DLMM (DLMM) Token Ekonomisi

DLMM (DLMM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DLMM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DLMM (DLMM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DLMM (DLMM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DLMM fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DLMM / USD güncel fiyatı nedir?
DLMM / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DLMM varlığının piyasa değeri nedir?
DLMM piyasa değeri $ 266,11K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DLMM arzı nedir?
Dolaşımdaki DLMM arzı, 864,61M USD.
DLMM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DLMM, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DLMM fiyatı (ATL) nedir?
DLMM, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
DLMM işlem hacmi nedir?
DLMM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DLMM bu yıl daha da yükselir mi?
DLMM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DLMM fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.