Docker Logosu

Docker Fiyatı (DOCKERZXBT)

Listelenmedi

1 DOCKERZXBT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00298269
$0,00298269$0,00298269
+%1,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Docker (DOCKERZXBT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-26 10:03:19 (UTC+8)

Docker (DOCKERZXBT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00284423
$ 0,00284423$ 0,00284423
24 sa Düşük
$ 0,004568
$ 0,004568$ 0,004568
24 sa Yüksek

$ 0,00284423
$ 0,00284423$ 0,00284423

$ 0,004568
$ 0,004568$ 0,004568

$ 0,004568
$ 0,004568$ 0,004568

$ 0,00252257
$ 0,00252257$ 0,00252257

+%1,88

+%1,62

--

--

Docker (DOCKERZXBT) canlı fiyatı $0,00298269. DOCKERZXBT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00284423 ve en yüksek $ 0,004568 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOCKERZXBT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,004568, en düşük fiyatı ise $ 0,00252257 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOCKERZXBT son bir saatte +%1,88 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Docker (DOCKERZXBT) Piyasa Bilgileri

$ 2,90M
$ 2,90M$ 2,90M

--
----

$ 2,98M
$ 2,98M$ 2,98M

972,14M
972,14M 972,14M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Docker piyasa değeri $ 2,90M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOCKERZXBT arzı 972,14M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,98M.

Docker (DOCKERZXBT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Docker / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Docker / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Docker / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Docker / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,62
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Docker (DOCKERZXBT) Nedir?

Docker is a Tokenized Treasury of Zora Creator Coins. Docker invests in a plethora of zora creator coins, all publicly available to see on the website. This treasury ties in directly to the $docker token, with profits made from the treasury automatically used to buyback $docker. This initiates the Docker flywheel, where trading fees made from $docker are then used to buy more creator coins.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Docker (DOCKERZXBT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Docker Fiyat Tahmini (USD)

Docker (DOCKERZXBT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Docker (DOCKERZXBT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Docker için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Docker fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DOCKERZXBT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Docker (DOCKERZXBT) Token Ekonomisi

Docker (DOCKERZXBT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOCKERZXBT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Docker (DOCKERZXBT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Docker (DOCKERZXBT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DOCKERZXBT fiyatı, 0,00298269 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DOCKERZXBT / USD güncel fiyatı nedir?
DOCKERZXBT / USD güncel fiyatı $ 0,00298269. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Docker varlığının piyasa değeri nedir?
DOCKERZXBT piyasa değeri $ 2,90M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DOCKERZXBT arzı nedir?
Dolaşımdaki DOCKERZXBT arzı, 972,14M USD.
DOCKERZXBT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DOCKERZXBT, ATH fiyatı olan 0,004568 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DOCKERZXBT fiyatı (ATL) nedir?
DOCKERZXBT, ATL fiyatı olan 0,00252257 USD değerine düştü.
DOCKERZXBT işlem hacmi nedir?
DOCKERZXBT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DOCKERZXBT bu yıl daha da yükselir mi?
DOCKERZXBT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DOCKERZXBT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-26 10:03:19 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.