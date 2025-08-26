Docker (DOCKERZXBT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00284423 $ 0,00284423 $ 0,00284423 24 sa Düşük $ 0,004568 $ 0,004568 $ 0,004568 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00284423$ 0,00284423 $ 0,00284423 24 sa Yüksek $ 0,004568$ 0,004568 $ 0,004568 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,004568$ 0,004568 $ 0,004568 En Düşük Fiyat $ 0,00252257$ 0,00252257 $ 0,00252257 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,88 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,62 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Docker (DOCKERZXBT) canlı fiyatı $0,00298269. DOCKERZXBT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00284423 ve en yüksek $ 0,004568 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOCKERZXBT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,004568, en düşük fiyatı ise $ 0,00252257 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOCKERZXBT son bir saatte +%1,88 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Docker (DOCKERZXBT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,90M$ 2,90M $ 2,90M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,98M$ 2,98M $ 2,98M Dolaşım Arzı 972,14M 972,14M 972,14M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Docker piyasa değeri $ 2,90M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOCKERZXBT arzı 972,14M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,98M.