Doctor Mutant Fiyatı (DRMUTANT)

Listelenmedi

1 DRMUTANT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00125265
$0,00125265$0,00125265
+%112,901D
USD
Doctor Mutant (DRMUTANT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:30:27 (UTC+8)

Doctor Mutant (DRMUTANT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0,00232529
$ 0,00232529$ 0,00232529
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00232529
$ 0,00232529$ 0,00232529

$ 0,00232529
$ 0,00232529$ 0,00232529

$ 0
$ 0$ 0

+%3,85

+%112,99

--

--

Doctor Mutant (DRMUTANT) canlı fiyatı $0,00125265. DRMUTANT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00232529 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DRMUTANT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00232529, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DRMUTANT son bir saatte +%3,85 değişim gösterdi, 24 saatte +%112,99 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Piyasa Bilgileri

$ 1,21M
$ 1,21M$ 1,21M

--
----

$ 1,21M
$ 1,21M$ 1,21M

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Doctor Mutant piyasa değeri $ 1,21M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRMUTANT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,21M.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Doctor Mutant / USD fiyat değişimi, $ +0,00066452.
Son 30 gün içerisinde, Doctor Mutant / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Doctor Mutant / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Doctor Mutant / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00066452+%112,99
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Doctor Mutant (DRMUTANT) Nedir?

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog. Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force. Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project. The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality. Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Doctor Mutant Fiyat Tahmini (USD)

Doctor Mutant (DRMUTANT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Doctor Mutant (DRMUTANT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Doctor Mutant için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Doctor Mutant fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DRMUTANT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Doctor Mutant (DRMUTANT) Token Ekonomisi

Doctor Mutant (DRMUTANT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DRMUTANT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Doctor Mutant (DRMUTANT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Doctor Mutant (DRMUTANT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DRMUTANT fiyatı, 0,00125265 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DRMUTANT / USD güncel fiyatı nedir?
DRMUTANT / USD güncel fiyatı $ 0,00125265. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Doctor Mutant varlığının piyasa değeri nedir?
DRMUTANT piyasa değeri $ 1,21M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DRMUTANT arzı nedir?
Dolaşımdaki DRMUTANT arzı, 1,00B USD.
DRMUTANT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DRMUTANT, ATH fiyatı olan 0,00232529 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DRMUTANT fiyatı (ATL) nedir?
DRMUTANT, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
DRMUTANT işlem hacmi nedir?
DRMUTANT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DRMUTANT bu yıl daha da yükselir mi?
DRMUTANT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DRMUTANT fiyat tahminine göz atın.
