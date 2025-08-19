Doctor Mutant (DRMUTANT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00232529 $ 0,00232529 $ 0,00232529 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00232529$ 0,00232529 $ 0,00232529 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00232529$ 0,00232529 $ 0,00232529 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,85 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%112,99 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Doctor Mutant (DRMUTANT) canlı fiyatı $0,00125265. DRMUTANT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00232529 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DRMUTANT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00232529, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DRMUTANT son bir saatte +%3,85 değişim gösterdi, 24 saatte +%112,99 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,21M$ 1,21M $ 1,21M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,21M$ 1,21M $ 1,21M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Doctor Mutant piyasa değeri $ 1,21M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRMUTANT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,21M.