Doge Token (DOGET) Nedir?

The Doge community has always been about fun and humor. We propose a move from a more hobby driven blockchain technology to the most secure and advanced: Stellar. We saw a lot of opportunities with Dogecoin, but due to it’s shrinking community we build an alternative: Doge Token.

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Doge Token (DOGET) Kaynağı Resmi Websitesi

Doge Token (DOGET) Token Ekonomisi

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