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Dogs of Elon Fiyatı (DOE)

Listelenmedi

Dogs of Elon (DOE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00015242
$0,00015242$0,00015242
+%4,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dogs of Elon (DOE) Fiyatı

Dogs of Elon (DOE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 53,37K USD piyasa değerine sahiptir. DOE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dogs of Elon Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,46
Dogs of Elon 24 saatlik fiyat değişimi
350,18M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dogs of Elon (DOE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dogs of Elon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dogs of Elon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dogs of Elon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dogs of Elon / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%4,46
30 Gün$ 0+%7,78
60 Gün$ 0-%4,46
90 Gün$ 0--

Dogs of Elon (DOE) Fiyat Analizi

En güncel Dogs of Elon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01712076
$ 0,01712076$ 0,01712076

+%2,37

+%4,46

-%9,56

Dogs of Elon (DOE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 53,37K
$ 53,37K$ 53,37K

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350,18M
350,18M 350,18M

Dogs of Elon (DOE) Nedir?

The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news.

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Dogs of Elon (DOE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dogs of Elon (DOE) Token Ekonomisi

Dogs of Elon (DOE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DOE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DOE / VND
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1 DOE / AUD
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1 DOE / GBP
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1 DOE / EUR
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1 DOE / USD
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1 DOE / MYR
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1 DOE / TRY
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1 DOE / JPY
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1 DOE / KRW
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1 DOE / PHP
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1 DOE / EGP
￡E.--
1 DOE / BRL
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1 DOE / CAD
C$--
1 DOE / BDT
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1 DOE / NGN
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1 DOE / UAH
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1 DOE / VES
Bs--
1 DOE / CLP
$--
1 DOE / PKR
Rs--
1 DOE / KZT
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1 DOE / THB
฿--
1 DOE / TWD
NT$--
1 DOE / AED
د.إ--
1 DOE / CHF
Fr--
1 DOE / HKD
HK$--
1 DOE / MAD
.د.م--
1 DOE / MXN
$--
1 DOE / PLN
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1 DOE / RON
лв--
1 DOE / SEK
kr--
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1 DOE / HUF
Ft--
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د.ك--
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