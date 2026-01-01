Bugünkü Dolan Duck Fiyatı

Bugünkü Dolan Duck (DOLAN) fiyatı $ 0,01386201 olup, son 24 saatte % 12,98 değişim gösterdi. Mevcut DOLAN / USD dönüşüm oranı DOLAN başına $ 0,01386201 şeklindedir.

Dolan Duck, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.361.658 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 98,23M DOLAN şeklindedir. Son 24 saat içinde DOLAN, $ 0,01224144 (en düşük) ile $ 0,01509222 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,896515 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00567018 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOLAN, son bir saatte +%0,22 ve son 7 günde +%16,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dolan Duck (DOLAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Dolaşım Arzı 98,23M 98,23M 98,23M Toplam Arz 98.229.472,390297 98.229.472,390297 98.229.472,390297

Şu anki Dolan Duck piyasa değeri $ 1,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOLAN arzı 98,23M olup, toplam arzı 98229472.390297. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,36M.