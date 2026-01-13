Bugünkü Dolan Duk Fiyatı

Bugünkü Dolan Duk (DOLAN) fiyatı $ 0,00001565 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DOLAN / USD dönüşüm oranı DOLAN başına $ 0,00001565 şeklindedir.

Dolan Duk, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.649,06 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DOLAN şeklindedir. Son 24 saat içinde DOLAN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00049829 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001196 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOLAN, son bir saatte -- ve son 7 günde +%4,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dolan Duk (DOLAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,65K$ 15,65K $ 15,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,65K$ 15,65K $ 15,65K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

