Doll Face (DOLL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00102769 24 sa Yüksek $ 0,00164247 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00248624 En Düşük Fiyat $ 0,00102769 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,74 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,53 Fiyat Değişimi (7 G) --

Doll Face (DOLL) canlı fiyatı $0,00149578. DOLL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00102769 ve en yüksek $ 0,00164247 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOLL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00248624, en düşük fiyatı ise $ 0,00102769 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOLL son bir saatte -%1,74 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,53 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Doll Face (DOLL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 149,52K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 149,52K Dolaşım Arzı 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki Doll Face piyasa değeri $ 149,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOLL arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 149,52K.