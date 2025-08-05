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Dollar On Chain Fiyatı (DOC)

Listelenmedi

Dollar On Chain (DOC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,995753
$0,995753$0,995753
-%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dollar On Chain (DOC) Fiyatı

Dollar On Chain (DOC), şu anda 0,995746 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DOC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dollar On Chain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,69
Dollar On Chain 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dollar On Chain (DOC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dollar On Chain / USD fiyat değişimi, $ -0,0069598211866812.
Son 30 gün içerisinde, Dollar On Chain / USD fiyat değişimi, $ -0,0022274838.
Son 60 gün içerisinde, Dollar On Chain / USD fiyat değişimi, $ -0,0014954113.
Son 90 gün içerisinde, Dollar On Chain / USD fiyat değişimi, $ +0,0053006579075528.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0069598211866812-%0,69
30 Gün$ -0,0022274838-%0,22
60 Gün$ -0,0014954113-%0,15
90 Gün$ +0,0053006579075528+%0,54

Dollar On Chain (DOC) Fiyat Analizi

En güncel Dollar On Chain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,994339
$ 0,994339$ 0,994339

$ 1,005
$ 1,005$ 1,005

$ 1,071
$ 1,071$ 1,071

-%0,01

-%0,69

-%0,40

Dollar On Chain (DOC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Dollar On Chain (DOC) Nedir?

A fully bitcoin-collateralized stablecoin running on Rootstock (an EVM-compatible bircoin L2 blockchain)

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Dollar On Chain (DOC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Dollar On Chain (DOC) Token Ekonomisi

Dollar On Chain (DOC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DOC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DOC / VND
26.203,05599
1 DOC / AUD
A$1,53344884
1 DOC / GBP
0,7468095
1 DOC / EUR
0,85634156
1 DOC / USD
$0,995746
1 DOC / MYR
RM4,21200558
1 DOC / TRY
40,48703236
1 DOC / JPY
¥145,378916
1 DOC / ARS
ARS$1.351,0779601
1 DOC / RUB
79,4107435
1 DOC / INR
87,51611594
1 DOC / IDR
Rp16.323,70230624
1 DOC / KRW
1.377,23620752
1 DOC / PHP
57,09607564
1 DOC / EGP
￡E.48,2438937
1 DOC / BRL
R$5,46664554
1 DOC / CAD
C$1,36417202
1 DOC / BDT
121,26194788
1 DOC / NGN
1.515,59511422
1 DOC / UAH
41,54252312
1 DOC / VES
Bs125,463996
1 DOC / CLP
$961,890636
1 DOC / PKR
Rs281,91560752
1 DOC / KZT
537,6530527
1 DOC / THB
฿32,1625958
1 DOC / TWD
NT$29,7728054
1 DOC / AED
د.إ3,65438782
1 DOC / CHF
Fr0,7965968
1 DOC / HKD
HK$7,80664864
1 DOC / MAD
.د.م9,02145876
1 DOC / MXN
$18,79968448
1 DOC / PLN
3,67430274
1 DOC / RON
лв4,36136748
1 DOC / SEK
kr9,59899144
1 DOC / BGN
лв1,67285328
1 DOC / HUF
Ft343,00462462
1 DOC / CZK
21,13968758
1 DOC / KWD
د.ك0,30370253
1 DOC / ILS
3,39549386