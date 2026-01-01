Bugünkü Dolos The Bully Fiyatı

Bugünkü Dolos The Bully (BULLY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,18 değişim gösterdi. Mevcut BULLY / USD dönüşüm oranı BULLY başına $ 0 şeklindedir.

Dolos The Bully, şu anda piyasa değeri açısından $ 288.632 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 960,46M BULLY şeklindedir. Son 24 saat içinde BULLY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,260741 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BULLY, son bir saatte -%0,72 ve son 7 günde +%13,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dolos The Bully (BULLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 288,63K$ 288,63K $ 288,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 288,63K$ 288,63K $ 288,63K Dolaşım Arzı 960,46M 960,46M 960,46M Toplam Arz 960.459.544,938744 960.459.544,938744 960.459.544,938744

Şu anki Dolos The Bully piyasa değeri $ 288,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BULLY arzı 960,46M olup, toplam arzı 960459544.938744. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 288,63K.