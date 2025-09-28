Domi (DOMI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00509718 $ 0,00509718 $ 0,00509718 24 sa Düşük $ 0,00532084 $ 0,00532084 $ 0,00532084 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00509718$ 0,00509718 $ 0,00509718 24 sa Yüksek $ 0,00532084$ 0,00532084 $ 0,00532084 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,407925$ 0,407925 $ 0,407925 En Düşük Fiyat $ 0,00279227$ 0,00279227 $ 0,00279227 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,41 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,66 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,66

Domi (DOMI) canlı fiyatı $0,005132. DOMI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00509718 ve en yüksek $ 0,00532084 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,407925, en düşük fiyatı ise $ 0,00279227 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOMI son bir saatte -%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,41 ve son 7 günde -%23,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Domi (DOMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,36M$ 2,36M $ 2,36M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,13M$ 5,13M $ 5,13M Dolaşım Arzı 460,00M 460,00M 460,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Domi piyasa değeri $ 2,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOMI arzı 460,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,13M.