Bugünkü canlı Domi fiyatı 0,005132 USD. DOMI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DOMI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

DOMI Hakkında Daha Fazla Bilgi

DOMI Fiyat Bilgileri

DOMI Resmi Websitesi

DOMI Token Ekonomisi

DOMI Fiyat Tahmini

$0,005132
-%1,401D
Domi (DOMI) Canlı Fiyat Grafiği
Domi (DOMI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00509718
24 sa Düşük
$ 0,00532084
24 sa Yüksek

$ 0,00509718
$ 0,00532084
$ 0,407925
$ 0,00279227
-%0,09

-%1,41

-%23,66

-%23,66

Domi (DOMI) canlı fiyatı $0,005132. DOMI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00509718 ve en yüksek $ 0,00532084 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,407925, en düşük fiyatı ise $ 0,00279227 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOMI son bir saatte -%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,41 ve son 7 günde -%23,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Domi (DOMI) Piyasa Bilgileri

$ 2,36M
--
$ 5,13M
460,00M
1.000.000.000,0
Şu anki Domi piyasa değeri $ 2,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOMI arzı 460,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,13M.

Domi (DOMI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Domi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Domi / USD fiyat değişimi, $ +0,0010529401.
Son 60 gün içerisinde, Domi / USD fiyat değişimi, $ +0,0006769046.
Son 90 gün içerisinde, Domi / USD fiyat değişimi, $ +0,0011634450488476044.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,41
30 Gün$ +0,0010529401+%20,52
60 Gün$ +0,0006769046+%13,19
90 Gün$ +0,0011634450488476044+%29,32

Domi (DOMI) Nedir?

Domi Online is a play to earn 3D Blockchain MMORPG underpinned by NFTs.

We have assembled a team of some of the best in the business with our lead developer coming from the worlds biggest free MMORPG ""Runescape"", blockchain experts from ChainGuardians (true pioneers of utilizing NFT to play to earn), and sound and SFX by PelleK (League of Legends, Magic: The Gathering, Power Rangers, Path of Exile, PolkaPets and more).

Developing the game in the shadows for months before opening socials or sharing the news about Domi to the world, so we're starting this journey with our community with a fully completed game design, fully assembled team and a working, beautiful and functional game.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Domi (DOMI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Domi Fiyat Tahmini (USD)

Domi (DOMI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Domi (DOMI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Domi için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Domi fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DOMI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Domi (DOMI) Token Ekonomisi

Domi (DOMI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOMI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Domi (DOMI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Domi (DOMI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DOMI fiyatı, 0,005132 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DOMI / USD güncel fiyatı nedir?
DOMI / USD güncel fiyatı $ 0,005132. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Domi varlığının piyasa değeri nedir?
DOMI piyasa değeri $ 2,36M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DOMI arzı nedir?
Dolaşımdaki DOMI arzı, 460,00M USD.
DOMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DOMI, ATH fiyatı olan 0,407925 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DOMI fiyatı (ATL) nedir?
DOMI, ATL fiyatı olan 0,00279227 USD değerine düştü.
DOMI işlem hacmi nedir?
DOMI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DOMI bu yıl daha da yükselir mi?
DOMI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DOMI fiyat tahminine göz atın.
Domi (DOMI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-27 05:26:00Sektör Haberleri
數據：市場仍然保持逆勢積累，過去一週有價值57.5億美元的BTC和30.8億美元的ETH從中心化交易所流出
09-27 05:05:00Sektör Haberleri
CoinGecko: Kullanıcıların %15.9'u Sadece Altcoin'leri Yapılandırıyor, Bitcoin'i İlgisiz Buluyor
09-26 05:03:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.