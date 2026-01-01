Bugünkü DORA AI by Virtuals Fiyatı

Bugünkü DORA AI by Virtuals (DORA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 22,78 değişim gösterdi. Mevcut DORA / USD dönüşüm oranı DORA başına $ 0 şeklindedir.

DORA AI by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 230.490 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 854,42M DORA şeklindedir. Son 24 saat içinde DORA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02329158 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DORA, son bir saatte +%0,33 ve son 7 günde -%35,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DORA AI by Virtuals (DORA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 230,49K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 269,76K
Dolaşım Arzı 854,42M
Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki DORA AI by Virtuals piyasa değeri $ 230,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DORA arzı 854,42M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 269,76K.