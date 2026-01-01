Bugünkü Dora Factory Fiyatı

Bugünkü Dora Factory (DORA) fiyatı $ 0,00868414 olup, son 24 saatte % 0,52 değişim gösterdi. Mevcut DORA / USD dönüşüm oranı DORA başına $ 0,00868414 şeklindedir.

Dora Factory, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.684.142 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DORA şeklindedir. Son 24 saat içinde DORA, $ 0,00861268 (en düşük) ile $ 0,0091548 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,298518 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00791856 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DORA, son bir saatte -%0,61 ve son 7 günde -%5,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dora Factory (DORA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,68M$ 8,68M $ 8,68M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,68M$ 8,68M $ 8,68M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Dora Factory piyasa değeri $ 8,68M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DORA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0.