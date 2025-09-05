Drawcast (DRAW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,90 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,09 Fiyat Değişimi (7 G) --

Drawcast (DRAW) canlı fiyatı --. DRAW, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DRAW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DRAW son bir saatte -%1,90 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,09 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Drawcast (DRAW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 283,90K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 283,90K Dolaşım Arzı 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0

Şu anki Drawcast piyasa değeri $ 283,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRAW arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 283,90K.