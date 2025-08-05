DREAM by Virtuals (DREAM) Nedir?

DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).

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DREAM by Virtuals (DREAM) Kaynağı Resmi Websitesi

DREAM by Virtuals (DREAM) Token Ekonomisi

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