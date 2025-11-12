Bugünkü Dregen Fiyatı

Bugünkü Dregen (DREGEN) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 20,84 değişim gösterdi. Mevcut DREGEN / USD dönüşüm oranı DREGEN başına -- şeklindedir.

Dregen, şu anda piyasa değeri açısından $ 83.048 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DREGEN şeklindedir. Son 24 saat içinde DREGEN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DREGEN, son bir saatte +%0,56 ve son 7 günde +%62,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dregen (DREGEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 83,05K$ 83,05K $ 83,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 83,05K$ 83,05K $ 83,05K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Dregen piyasa değeri $ 83,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DREGEN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 83,05K.