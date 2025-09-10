DRESSdio (DRESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.05291 $ 0.05291 $ 0.05291 24 sa Düşük $ 0.077148 $ 0.077148 $ 0.077148 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.05291$ 0.05291 $ 0.05291 24 sa Yüksek $ 0.077148$ 0.077148 $ 0.077148 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.077148$ 0.077148 $ 0.077148 En Düşük Fiyat $ 0.05291$ 0.05291 $ 0.05291 Fiyat Değişimi (1 Sa) +4.87% Fiyat Değişimi (1 Gün) +9.54% Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

DRESSdio (DRESS) canlı fiyatı $0.063749. DRESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0.05291 ve en yüksek $ 0.077148 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DRESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.077148, en düşük fiyatı ise $ 0.05291 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DRESS son bir saatte +4.87% değişim gösterdi, 24 saatte +9.54% ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DRESSdio (DRESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 127.46M$ 127.46M $ 127.46M Dolaşım Arzı 0.00 0.00 0.00 Toplam Arz 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Şu anki DRESSdio piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRESS arzı 0.00 olup, toplam arzı 2000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 127.46M.