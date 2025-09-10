DRESS Hakkında Daha Fazla Bilgi

$0.063749
DRESSdio (DRESS) Canlı Fiyat Grafiği
DRESSdio (DRESS) Fiyat Bilgileri (USD)

$ 0.05291
$ 0.077148
24 sa Yüksek

$ 0.05291
$ 0.077148
$ 0.077148
$ 0.05291
DRESSdio (DRESS) canlı fiyatı $0.063749. DRESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0.05291 ve en yüksek $ 0.077148 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DRESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.077148, en düşük fiyatı ise $ 0.05291 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DRESS son bir saatte +4.87% değişim gösterdi, 24 saatte +9.54% ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DRESSdio (DRESS) Piyasa Bilgileri

$ 0.00
--
$ 127.46M
0.00
2,000,000,000.0
Şu anki DRESSdio piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRESS arzı 0.00 olup, toplam arzı 2000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 127.46M.

DRESSdio (DRESS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, DRESSdio / USD fiyat değişimi, $ +0.00555352.
Son 30 gün içerisinde, DRESSdio / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DRESSdio / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DRESSdio / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00555352+9.54%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

DRESSdio (DRESS) Nedir?

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

DRESSdio (DRESS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

DRESSdio Fiyat Tahmini (USD)

DRESSdio (DRESS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DRESSdio (DRESS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DRESSdio için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

DRESSdio fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DRESS Varlığından Yerel Para Birimlerine

DRESSdio (DRESS) Token Ekonomisi

DRESSdio (DRESS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DRESS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DRESSdio (DRESS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DRESSdio (DRESS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DRESS fiyatı, 0.063749 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DRESS / USD güncel fiyatı nedir?
DRESS / USD güncel fiyatı $ 0.063749. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DRESSdio varlığının piyasa değeri nedir?
DRESS piyasa değeri $ 0.00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DRESS arzı nedir?
Dolaşımdaki DRESS arzı, 0.00 USD.
DRESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DRESS, ATH fiyatı olan 0.077148 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DRESS fiyatı (ATL) nedir?
DRESS, ATL fiyatı olan 0.05291 USD değerine düştü.
DRESS işlem hacmi nedir?
DRESS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DRESS bu yıl daha da yükselir mi?
DRESS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DRESS fiyat tahminine göz atın.
