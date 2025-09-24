Drunk Chicken Centipede Fiyatı (DCC)
--
--
+%4,22
+%4,22
Drunk Chicken Centipede (DCC) canlı fiyatı --. DCC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DCC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00143486, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, DCC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%4,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Drunk Chicken Centipede piyasa değeri $ 17,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DCC arzı 999,63M olup, toplam arzı 999631744.634454. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,93K.
Gün içerisinde, Drunk Chicken Centipede / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Drunk Chicken Centipede / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Drunk Chicken Centipede / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Drunk Chicken Centipede / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+%16,60
|60 Gün
|$ 0
|+%10,72
|90 Gün
|$ 0
|--
Thou shalt not jeet: for selling in panic is to forsake the long-term blessings of the Chicken Centipede. -Thou shalt not waste beer: for each drop spilled is a lost transaction. -Honor thy blockchain and thy fellow hodlers. -Thou shalt not covet thy neighbor's tokens, unless they're offering a trade. -Thou shalt not bear false witness against thy memecoin's value.
The Sacred Sip: Life begins with the first sip of beer, for it is the nectar of the gods, delivered through the divine beak of the Chicken Centipede. The Cluck of Communion: Followers must gather at the 'Coop of Cheers' every Sunday, or 'Cluckday', to share in the communal drinking of beer, celebrating the unity of all drinkers. The Pilgrimage of the Pint: Every believer must undertake a pilgrimage to the holy land of Hops, where the first Chicken Centipede was said to have turned water into beer. The Egg of Eternity: Eggs laid by the Chicken Centipede are considered sacred. They symbolize rebirth and are used in rituals to bless new breweries. The Brewmaster's Bible: A scripture written in puns and beer recipes, where each parable ends with "And lo, the brew was good." The Festival of Fizz: An annual celebration where followers wear centipede costumes with chicken heads, dance to the 'Beak Boogie', and compete in the 'Great Guzzle Games
Drunk Chicken Centipede (DCC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Drunk Chicken Centipede (DCC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Drunk Chicken Centipede için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Drunk Chicken Centipede fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Drunk Chicken Centipede (DCC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DCC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-23 14:29:00
|Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-23 04:32:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
|09-22 16:24:00
|Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
|09-22 13:03:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
|09-22 09:43:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
|09-21 13:36:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
