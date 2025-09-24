Drunk Chicken Centipede (DCC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00143486$ 0,00143486 $ 0,00143486 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) +%4,22 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,22

Drunk Chicken Centipede (DCC) canlı fiyatı --. DCC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DCC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00143486, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DCC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%4,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Drunk Chicken Centipede (DCC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,93K$ 17,93K $ 17,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,93K$ 17,93K $ 17,93K Dolaşım Arzı 999,63M 999,63M 999,63M Toplam Arz 999.631.744,634454 999.631.744,634454 999.631.744,634454

Şu anki Drunk Chicken Centipede piyasa değeri $ 17,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DCC arzı 999,63M olup, toplam arzı 999631744.634454. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,93K.