Bugünkü canlı Drunk Chicken Centipede fiyatı 0 USD. DCC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DCC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

DCC Hakkında Daha Fazla Bilgi

DCC Fiyat Bilgileri

DCC Resmi Websitesi

DCC Token Ekonomisi

DCC Fiyat Tahmini

Drunk Chicken Centipede Logosu

Drunk Chicken Centipede Fiyatı (DCC)

Listelenmedi

1 DCC / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
USD
Drunk Chicken Centipede (DCC) Canlı Fiyat Grafiği
Drunk Chicken Centipede (DCC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00143486
$ 0,00143486$ 0,00143486

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+%4,22

+%4,22

Drunk Chicken Centipede (DCC) canlı fiyatı --. DCC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DCC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00143486, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DCC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%4,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Drunk Chicken Centipede (DCC) Piyasa Bilgileri

$ 17,93K
$ 17,93K$ 17,93K

--
----

$ 17,93K
$ 17,93K$ 17,93K

999,63M
999,63M 999,63M

999.631.744,634454
999.631.744,634454 999.631.744,634454

Şu anki Drunk Chicken Centipede piyasa değeri $ 17,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DCC arzı 999,63M olup, toplam arzı 999631744.634454. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,93K.

Drunk Chicken Centipede (DCC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Drunk Chicken Centipede / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Drunk Chicken Centipede / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Drunk Chicken Centipede / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Drunk Chicken Centipede / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%16,60
60 Gün$ 0+%10,72
90 Gün$ 0--

Drunk Chicken Centipede (DCC) Nedir?

Thou shalt not jeet: for selling in panic is to forsake the long-term blessings of ​the Chicken Centipede. -Thou shalt not waste beer: for each drop spilled is a lost transaction. -Honor thy blockchain and thy fellow hodlers. -Thou shalt not covet thy neighbor's tokens, unless they're offering a trade. -Thou shalt not bear false witness against thy memecoin's value.

The Sacred Sip: Life begins with the first sip of beer, for it is the nectar of the gods, delivered through the divine ​beak of the Chicken Centipede. The Cluck of Communion: Followers must gather at the 'Coop of Cheers' every Sunday, or 'Cluckday', to share ​in the communal drinking of beer, celebrating the unity of all drinkers. The Pilgrimage of the Pint: Every believer must undertake a pilgrimage to the holy land of Hops, where the first ​Chicken Centipede was said to have turned water into beer. The Egg of Eternity: Eggs laid by the Chicken Centipede are considered sacred. They symbolize rebirth and are ​used in rituals to bless new breweries. The Brewmaster's Bible: A scripture written in puns and beer recipes, where each parable ends with "And lo, ​the brew was good." The Festival of Fizz: An annual celebration where followers wear centipede costumes with chicken heads, ​dance to the 'Beak Boogie', and compete in the 'Great Guzzle Games

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Drunk Chicken Centipede (DCC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Drunk Chicken Centipede Fiyat Tahmini (USD)

Drunk Chicken Centipede (DCC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Drunk Chicken Centipede (DCC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Drunk Chicken Centipede için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Drunk Chicken Centipede fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DCC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Drunk Chicken Centipede (DCC) Token Ekonomisi

Drunk Chicken Centipede (DCC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DCC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Drunk Chicken Centipede (DCC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Drunk Chicken Centipede (DCC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DCC fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DCC / USD güncel fiyatı nedir?
DCC / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Drunk Chicken Centipede varlığının piyasa değeri nedir?
DCC piyasa değeri $ 17,93K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DCC arzı nedir?
Dolaşımdaki DCC arzı, 999,63M USD.
DCC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DCC, ATH fiyatı olan 0,00143486 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DCC fiyatı (ATL) nedir?
DCC, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
DCC işlem hacmi nedir?
DCC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DCC bu yıl daha da yükselir mi?
DCC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DCC fiyat tahminine göz atın.
Drunk Chicken Centipede (DCC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.