Duelmasters (DM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00015985 24 sa Yüksek $ 0,00024505 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00055136 En Düşük Fiyat $ 0,0000152 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,75 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%23,21 Fiyat Değişimi (7 G) +%614,14

Duelmasters (DM) canlı fiyatı $0,00016584. DM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00015985 ve en yüksek $ 0,00024505 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00055136, en düşük fiyatı ise $ 0,0000152 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DM son bir saatte +%3,75 değişim gösterdi, 24 saatte -%23,21 ve son 7 günde +%614,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Duelmasters (DM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 116,09K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 165,84K Dolaşım Arzı 699,99M Toplam Arz 999.988.271,010567

Şu anki Duelmasters piyasa değeri $ 116,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DM arzı 699,99M olup, toplam arzı 999988271.010567. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 165,84K.