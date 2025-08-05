DungeonSwap Fiyatı (DND)
DungeonSwap (DND), şu anda 0,00547656 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 28,59K USD piyasa değerine sahiptir. DND / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, DungeonSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DungeonSwap / USD fiyat değişimi, $ +0,0000778306.
Son 60 gün içerisinde, DungeonSwap / USD fiyat değişimi, $ -0,0001221552.
Son 90 gün içerisinde, DungeonSwap / USD fiyat değişimi, $ -0,000086148806093822.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,73
|30 Gün
|$ +0,0000778306
|+%1,42
|60 Gün
|$ -0,0001221552
|-%2,23
|90 Gün
|$ -0,000086148806093822
|-%1,54
En güncel DungeonSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,45
+%0,73
-%0,44
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
- We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features. - Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy - Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.
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|1 DND / USD
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