EAGLES WINGS Fiyatı (EGW)
-%11,76
-%38,46
--
--
EAGLES WINGS (EGW) canlı fiyatı --. EGW, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EGW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, EGW son bir saatte -%11,76 değişim gösterdi, 24 saatte -%38,46 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki EAGLES WINGS piyasa değeri $ 89,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EGW arzı 447,00B olup, toplam arzı 446999443649.4603. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 89,04K.
Gün içerisinde, EAGLES WINGS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, EAGLES WINGS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, EAGLES WINGS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, EAGLES WINGS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%38,46
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance. EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance. One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received. Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings. Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.
