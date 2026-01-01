Bugünkü EarthMeta Fiyatı

Bugünkü EarthMeta (EMT) fiyatı $ 0,00306086 olup, son 24 saatte % 1,96 değişim gösterdi. Mevcut EMT / USD dönüşüm oranı EMT başına $ 0,00306086 şeklindedir.

EarthMeta, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.170.695 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,02B EMT şeklindedir. Son 24 saat içinde EMT, $ 0,00292617 (en düşük) ile $ 0,00319191 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,196647 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00215702 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EMT, son bir saatte +%4,35 ve son 7 günde -%11,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

EarthMeta (EMT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,17M$ 6,17M $ 6,17M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,43M$ 6,43M $ 6,43M Dolaşım Arzı 2,02B 2,02B 2,02B Toplam Arz 2.100.000.000,0 2.100.000.000,0 2.100.000.000,0

