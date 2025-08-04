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Echelon Prime Fiyatı (PRIME)

Listelenmedi

Echelon Prime (PRIME) Canlı Fiyat Grafiği

$1,98
$1,98$1,98
-%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Echelon Prime (PRIME) Fiyatı

Echelon Prime (PRIME), şu anda 1,98 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 106,13M USD piyasa değerine sahiptir. PRIME / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Echelon Prime Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,49
Echelon Prime 24 saatlik fiyat değişimi
53,48M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Echelon Prime (PRIME) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Echelon Prime / USD fiyat değişimi, $ -0,030123643230471.
Son 30 gün içerisinde, Echelon Prime / USD fiyat değişimi, $ -0,3373765560.
Son 60 gün içerisinde, Echelon Prime / USD fiyat değişimi, $ -0,5425160400.
Son 90 gün içerisinde, Echelon Prime / USD fiyat değişimi, $ -0,8623194753749637.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,030123643230471-%1,49
30 Gün$ -0,3373765560-%17,03
60 Gün$ -0,5425160400-%27,39
90 Gün$ -0,8623194753749637-%30,33

Echelon Prime (PRIME) Fiyat Analizi

En güncel Echelon Prime fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,97
$ 1,97$ 1,97

$ 2,05
$ 2,05$ 2,05

$ 28,0
$ 28,0$ 28,0

+%0,23

-%1,49

-%12,44

Echelon Prime (PRIME) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 106,13M
$ 106,13M$ 106,13M

--
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53,48M
53,48M 53,48M

Echelon Prime (PRIME) Nedir?

PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.

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Echelon Prime (PRIME) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Echelon Prime (PRIME) Token Ekonomisi

Echelon Prime (PRIME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRIME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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PRIME Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PRIME / VND
52.103,7
1 PRIME / AUD
A$3,0492
1 PRIME / GBP
1,485
1 PRIME / EUR
1,7028
1 PRIME / USD
$1,98
1 PRIME / MYR
RM8,3754
1 PRIME / TRY
80,5266
1 PRIME / JPY
¥291,06
1 PRIME / ARS
ARS$2.701,215
1 PRIME / RUB
157,905
1 PRIME / INR
173,5668
1 PRIME / IDR
Rp32.459,0112
1 PRIME / KRW
2.738,5776
1 PRIME / PHP
113,3946
1 PRIME / EGP
￡E.95,9508
1 PRIME / BRL
R$11,088
1 PRIME / CAD
C$2,7126
1 PRIME / BDT
239,0256
1 PRIME / NGN
3.004,551
1 PRIME / UAH
81,675
1 PRIME / VES
Bs243,54
1 PRIME / CLP
$1.902,78
1 PRIME / PKR
Rs554,4594
1 PRIME / KZT
1.061,082
1 PRIME / THB
฿64,2312
1 PRIME / TWD
NT$59,103
1 PRIME / AED
د.إ7,2666
1 PRIME / CHF
Fr1,584
1 PRIME / HKD
HK$15,5232
1 PRIME / MAD
.د.م17,8794
1 PRIME / MXN
$37,2636
1 PRIME / PLN
7,3062
1 PRIME / RON
лв8,6724
1 PRIME / SEK
kr19,1268
1 PRIME / BGN
лв3,3462
1 PRIME / HUF
Ft680,8626
1 PRIME / CZK
42,0156
1 PRIME / KWD
د.ك0,6039
1 PRIME / ILS
6,732