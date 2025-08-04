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Edgevana Staked SOL Fiyatı (EDGESOL)

Listelenmedi

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Canlı Fiyat Grafiği

$198,53
$198,53$198,53
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Fiyatı

Edgevana Staked SOL (EDGESOL), şu anda 198,53 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,74M USD piyasa değerine sahiptir. EDGESOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Edgevana Staked SOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,30
Edgevana Staked SOL 24 saatlik fiyat değişimi
19,68K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Edgevana Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,59904.
Son 30 gün içerisinde, Edgevana Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +21,0240093520.
Son 60 gün içerisinde, Edgevana Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +12,9733597630.
Son 90 gün içerisinde, Edgevana Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +26,87809286796732.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,59904+%0,30
30 Gün$ +21,0240093520+%10,59
60 Gün$ +12,9733597630+%6,53
90 Gün$ +26,87809286796732+%15,66

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Fiyat Analizi

En güncel Edgevana Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 196,19
$ 196,19$ 196,19

$ 200,95
$ 200,95$ 200,95

$ 324,07
$ 324,07$ 324,07

+%0,01

+%0,30

-%15,86

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,74M
$ 3,74M$ 3,74M

--
----

19,68K
19,68K 19,68K

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Nedir?

edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators

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Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Token Ekonomisi

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EDGESOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EDGESOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EDGESOL / VND
5.224.316,95
1 EDGESOL / AUD
A$305,7362
1 EDGESOL / GBP
148,8975
1 EDGESOL / EUR
170,7358
1 EDGESOL / USD
$198,53
1 EDGESOL / MYR
RM839,7819
1 EDGESOL / TRY
8.074,2151
1 EDGESOL / JPY
¥29.183,91
1 EDGESOL / ARS
ARS$270.844,5525
1 EDGESOL / RUB
15.832,7675
1 EDGESOL / INR
17.403,1398
1 EDGESOL / IDR
Rp3.254.589,6432
1 EDGESOL / KRW
274.590,8136
1 EDGESOL / PHP
11.369,8131
1 EDGESOL / EGP
￡E.9.620,7638
1 EDGESOL / BRL
R$1.111,768
1 EDGESOL / CAD
C$271,9861
1 EDGESOL / BDT
23.966,5416
1 EDGESOL / NGN
301.259,3485
1 EDGESOL / UAH
8.189,3625
1 EDGESOL / VES
Bs24.419,19
1 EDGESOL / CLP
$190.787,33
1 EDGESOL / PKR
Rs55.594,3559
1 EDGESOL / KZT
106.392,227
1 EDGESOL / THB
฿6.440,3132
1 EDGESOL / TWD
NT$5.926,1205
1 EDGESOL / AED
د.إ728,6051
1 EDGESOL / CHF
Fr158,824
1 EDGESOL / HKD
HK$1.556,4752
1 EDGESOL / MAD
.د.م1.792,7259
1 EDGESOL / MXN
$3.736,3346
1 EDGESOL / PLN
732,5757
1 EDGESOL / RON
лв869,5614
1 EDGESOL / SEK
kr1.917,7998
1 EDGESOL / BGN
лв335,5157
1 EDGESOL / HUF
Ft68.268,5111
1 EDGESOL / CZK
4.212,8066
1 EDGESOL / KWD
د.ك60,55165
1 EDGESOL / ILS
675,002