EGAZ (EGAZ) Nedir?

What is Egaz (EGAZ)? EGAZ is the base currency of Etica blockchain. Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. EGAZ is the cypto-currency that is used for: * Fees for processing transactions. * Reward EGAZ miners that support Etica blockchain. * Store of value: EGAZ supply will be limited by a tail emission and it can become a store of value

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EGAZ (EGAZ) Token Ekonomisi

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