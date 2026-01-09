Bugünkü Janction Fiyatı

Bugünkü Janction (JCT) fiyatı $ 0,00208 olup, son 24 saatte % 3,07 değişim gösterdi. Mevcut JCT / USD dönüşüm oranı JCT başına $ 0,00208 şeklindedir.

Janction, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- JCT şeklindedir. Son 24 saat içinde JCT, $ 0,001968 (en düşük) ile $ 0,002148 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JCT, son bir saatte +%0,77 ve son 7 günde -%2,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 5,64K seviyesine ulaştı.

Janction (JCT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 5,64K$ 5,64K $ 5,64K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 104,00M$ 104,00M $ 104,00M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Janction piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 5,64K. Dolaşımdaki JCT arzı -- olup, toplam arzı 50000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 104,00M.