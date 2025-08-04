ElonRWA (ELONRWA) Nedir?

ElonRWA is the first token backed by a real-world asset: the infamous Elon Musk portrait "Elon, I drew you!" ElonRWA tokens represent ownership of the physical portrait; the first of its kind. Token holders will have voting rights on what is done with the portrait in the future.

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ElonRWA (ELONRWA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ElonRWA (ELONRWA) Token Ekonomisi

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