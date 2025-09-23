Bugünkü canlı Emerge fiyatı 0,00000575 USD. EMERGE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. EMERGE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Emerge fiyatı 0,00000575 USD. EMERGE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. EMERGE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

EMERGE Hakkında Daha Fazla Bilgi

EMERGE Fiyat Bilgileri

EMERGE Resmi Websitesi

EMERGE Token Ekonomisi

EMERGE Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Emerge Logosu

Emerge Fiyatı (EMERGE)

Listelenmedi

1 EMERGE / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%25,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Emerge (EMERGE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:11:34 (UTC+8)

Emerge (EMERGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0000056
$ 0,0000056$ 0,0000056
24 sa Düşük
$ 0,00000785
$ 0,00000785$ 0,00000785
24 sa Yüksek

$ 0,0000056
$ 0,0000056$ 0,0000056

$ 0,00000785
$ 0,00000785$ 0,00000785

$ 0,00000911
$ 0,00000911$ 0,00000911

$ 0,0000056
$ 0,0000056$ 0,0000056

-%0,71

-%25,42

--

--

Emerge (EMERGE) canlı fiyatı $0,00000575. EMERGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000056 ve en yüksek $ 0,00000785 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EMERGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000911, en düşük fiyatı ise $ 0,0000056 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EMERGE son bir saatte -%0,71 değişim gösterdi, 24 saatte -%25,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Emerge (EMERGE) Piyasa Bilgileri

$ 373,34K
$ 373,34K$ 373,34K

--
----

$ 574,37K
$ 574,37K$ 574,37K

65,00B
65,00B 65,00B

99.999.999.999,99998
99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Şu anki Emerge piyasa değeri $ 373,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EMERGE arzı 65,00B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 574,37K.

Emerge (EMERGE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Emerge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Emerge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Emerge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Emerge / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%25,42
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Emerge (EMERGE) Nedir?

$EMERGE powers the first platform bringing AI content generation directly into social media feeds. As a product token, $EMERGE aligns user incentives with long term investors while generating operational income through workflow usage fees and creator revenue splits. $EMERGE serves as the parent token for our upcoming workflow token launch pad ecosystem, where viral AI workflows can spawn their own tokens paired to $EMERGE, creating a multi layered economy that captures value from every viral moment and meme created on our platform.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Emerge (EMERGE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Emerge Fiyat Tahmini (USD)

Emerge (EMERGE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Emerge (EMERGE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Emerge için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Emerge fiyat tahminini hemen kontrol edin!

EMERGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Emerge (EMERGE) Token Ekonomisi

Emerge (EMERGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EMERGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Emerge (EMERGE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Emerge (EMERGE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı EMERGE fiyatı, 0,00000575 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
EMERGE / USD güncel fiyatı nedir?
EMERGE / USD güncel fiyatı $ 0,00000575. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Emerge varlığının piyasa değeri nedir?
EMERGE piyasa değeri $ 373,34K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki EMERGE arzı nedir?
Dolaşımdaki EMERGE arzı, 65,00B USD.
EMERGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
EMERGE, ATH fiyatı olan 0,00000911 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük EMERGE fiyatı (ATL) nedir?
EMERGE, ATL fiyatı olan 0,0000056 USD değerine düştü.
EMERGE işlem hacmi nedir?
EMERGE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
EMERGE bu yıl daha da yükselir mi?
EMERGE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EMERGE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:11:34 (UTC+8)

Emerge (EMERGE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.