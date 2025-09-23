Emerge (EMERGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,0000056 24 sa Yüksek $ 0,00000785 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000911 En Düşük Fiyat $ 0,0000056 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,71 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%25,42 Fiyat Değişimi (7 G) --

Emerge (EMERGE) canlı fiyatı $0,00000575. EMERGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000056 ve en yüksek $ 0,00000785 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EMERGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000911, en düşük fiyatı ise $ 0,0000056 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EMERGE son bir saatte -%0,71 değişim gösterdi, 24 saatte -%25,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Emerge (EMERGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 373,34K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 574,37K Dolaşım Arzı 65,00B Toplam Arz 99.999.999.999,99998

Şu anki Emerge piyasa değeri $ 373,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EMERGE arzı 65,00B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 574,37K.