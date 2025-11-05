BorsaDEX+
Bugünkü canlı Emperor Coin fiyatı 0 USD. $IMPERIUM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. $IMPERIUM fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Emperor Coin fiyatı 0 USD. $IMPERIUM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. $IMPERIUM fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

$IMPERIUM Hakkında Daha Fazla Bilgi

$IMPERIUM Fiyat Bilgileri

$IMPERIUM Nedir

$IMPERIUM Resmi Websitesi

$IMPERIUM Token Ekonomisi

$IMPERIUM Fiyat Tahmini

Emperor Coin Fiyatı ($IMPERIUM)

1 $IMPERIUM / USD Canlı Fiyatı:

$0,00096876
-%28,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Emperor Coin ($IMPERIUM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:49:47 (UTC+8)

Emperor Coin ($IMPERIUM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
24 sa Düşük
$ 0,001368
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0,001368
$ 0,00240548
$ 0
-%0,25

-%28,34

-%36,50

-%36,50

Emperor Coin ($IMPERIUM) canlı fiyatı --. $IMPERIUM, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,001368 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $IMPERIUM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00240548, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $IMPERIUM son bir saatte -%0,25 değişim gösterdi, 24 saatte -%28,34 ve son 7 günde -%36,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Emperor Coin ($IMPERIUM) Piyasa Bilgileri

$ 902,43K
$ 902,43K$ 902,43K

--
$ 902,43K
$ 902,43K$ 902,43K

926,89M
926,89M 926,89M

926.888.519,6294363
926.888.519,6294363 926.888.519,6294363

Şu anki Emperor Coin piyasa değeri $ 902,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $IMPERIUM arzı 926,89M olup, toplam arzı 926888519.6294363. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 902,43K.

Emperor Coin ($IMPERIUM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Emperor Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,000383262129276855.
Son 30 gün içerisinde, Emperor Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Emperor Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Emperor Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000383262129276855-%28,34
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Emperor Coin ($IMPERIUM) Nedir?

Emperor Coin ($IMPERIUM) has experienced strong initial traction through an active and growing community. Within the first weeks of launch, the project has attracted over 10,000 followers on X (Twitter) and more than 1,600 active community members across social platforms. The presale was hosted on PinkSale and successfully reached its hard cap, establishing a starting liquidity pool of approximately $30,000 on Raydium. Strategic partnerships are currently being developed with several market-making firms to sustain a daily trading volume target of $50,000+ and strengthen chart stability. The project has also initiated collaborations with select KOLs (Key Opinion Leaders) to expand market reach and community engagement. Emperor Coin has released its first MVP: the $IMPERIUM token and NFT ecosystem, including the "50 Emperors" NFT collection, which grants holders governance and VIP access. The NFTs are already listed on Solsea. Upcoming milestones include listings on CoinGecko and CoinMarketCap, integration with TradingView charts, and the launch of exclusive holder events, starting with Dubai. The team’s focus is on creating strong brand presence, building liquidity depth, and driving adoption through community rewards, giveaways, and strategic marketing campaigns. Links for verification: 🌐 Website: https://emperorcoin.io 🐦 X (Twitter): https://twitter.com/EmperorCoin

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Emperor Coin ($IMPERIUM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Emperor Coin Fiyat Tahmini (USD)

Emperor Coin ($IMPERIUM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Emperor Coin ($IMPERIUM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Emperor Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Emperor Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

$IMPERIUM Varlığından Yerel Para Birimlerine

Emperor Coin ($IMPERIUM) Token Ekonomisi

Emperor Coin ($IMPERIUM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $IMPERIUM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Emperor Coin ($IMPERIUM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Emperor Coin ($IMPERIUM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı $IMPERIUM fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
$IMPERIUM / USD güncel fiyatı nedir?
$IMPERIUM / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Emperor Coin varlığının piyasa değeri nedir?
$IMPERIUM piyasa değeri $ 902,43K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki $IMPERIUM arzı nedir?
Dolaşımdaki $IMPERIUM arzı, 926,89M USD.
$IMPERIUM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
$IMPERIUM, ATH fiyatı olan 0,00240548 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük $IMPERIUM fiyatı (ATL) nedir?
$IMPERIUM, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
$IMPERIUM işlem hacmi nedir?
$IMPERIUM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
$IMPERIUM bu yıl daha da yükselir mi?
$IMPERIUM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için $IMPERIUM fiyat tahminine göz atın.
