Bugünkü Empulser Enterprises Fiyatı

Bugünkü Empulser Enterprises ($CPT) fiyatı $ 0,237474 olup, son 24 saatte % 10,10 değişim gösterdi. Mevcut $CPT / USD dönüşüm oranı $CPT başına $ 0,237474 şeklindedir.

Empulser Enterprises, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.374.514 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00M $CPT şeklindedir. Son 24 saat içinde $CPT, $ 0,20604 (en düşük) ile $ 0,237481 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,409879 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,127412 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $CPT, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%4,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Empulser Enterprises ($CPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,37M$ 2,37M $ 2,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,66M$ 1,66M $ 1,66M Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Toplam Arz 6.999.997,593133 6.999.997,593133 6.999.997,593133

