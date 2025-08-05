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End Federal Reserve Fiyatı (EFR)

Listelenmedi

End Federal Reserve (EFR) Canlı Fiyat Grafiği

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+%12,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü End Federal Reserve (EFR) Fiyatı

End Federal Reserve (EFR), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 18,62K USD piyasa değerine sahiptir. EFR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

End Federal Reserve Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%12,41
End Federal Reserve 24 saatlik fiyat değişimi
999,85M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında End Federal Reserve (EFR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, End Federal Reserve / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, End Federal Reserve / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, End Federal Reserve / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, End Federal Reserve / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%12,41
30 Gün$ 0-%29,83
60 Gün$ 0+%0,91
90 Gün$ 0--

End Federal Reserve (EFR) Fiyat Analizi

En güncel End Federal Reserve fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02534461
$ 0,02534461$ 0,02534461

+%1,37

+%12,41

-%2,23

End Federal Reserve (EFR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 18,62K
$ 18,62K$ 18,62K

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999,85M
999,85M 999,85M

End Federal Reserve (EFR) Nedir?

It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…

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End Federal Reserve (EFR) Kaynağı

Resmi Websitesi

End Federal Reserve (EFR) Token Ekonomisi

End Federal Reserve (EFR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EFR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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EFR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EFR / VND
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1 EFR / AUD
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1 EFR / GBP
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1 EFR / EUR
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1 EFR / USD
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1 EFR / MYR
RM--
1 EFR / TRY
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1 EFR / JPY
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1 EFR / ARS
ARS$--
1 EFR / RUB
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1 EFR / INR
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1 EFR / IDR
Rp--
1 EFR / KRW
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1 EFR / PHP
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1 EFR / EGP
￡E.--
1 EFR / BRL
R$--
1 EFR / CAD
C$--
1 EFR / BDT
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1 EFR / NGN
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1 EFR / UAH
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1 EFR / VES
Bs--
1 EFR / CLP
$--
1 EFR / PKR
Rs--
1 EFR / KZT
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1 EFR / THB
฿--
1 EFR / TWD
NT$--
1 EFR / AED
د.إ--
1 EFR / CHF
Fr--
1 EFR / HKD
HK$--
1 EFR / MAD
.د.م--
1 EFR / MXN
$--
1 EFR / PLN
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1 EFR / RON
лв--
1 EFR / SEK
kr--
1 EFR / BGN
лв--
1 EFR / HUF
Ft--
1 EFR / CZK
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1 EFR / KWD
د.ك--
1 EFR / ILS
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