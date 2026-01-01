Bugünkü Engrave Protocol Fiyatı

Bugünkü Engrave Protocol (ENGRAVE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 6,25 değişim gösterdi. Mevcut ENGRAVE / USD dönüşüm oranı ENGRAVE başına $ 0 şeklindedir.

Engrave Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 110.009 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,37M ENGRAVE şeklindedir. Son 24 saat içinde ENGRAVE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ENGRAVE, son bir saatte -%0,94 ve son 7 günde -%31,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Engrave Protocol (ENGRAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 110,01K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 110,01K Dolaşım Arzı 998,37M Toplam Arz 998.374.629,075119

Şu anki Engrave Protocol piyasa değeri $ 110,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ENGRAVE arzı 998,37M olup, toplam arzı 998374629.075119. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 110,01K.