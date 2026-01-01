Bugünkü Enjinstarter Fiyatı

Bugünkü Enjinstarter (EJS) fiyatı $ 0,00002674 olup, son 24 saatte % 0,67 değişim gösterdi. Mevcut EJS / USD dönüşüm oranı EJS başına $ 0,00002674 şeklindedir.

Enjinstarter, şu anda piyasa değeri açısından $ 110.654 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,14B EJS şeklindedir. Son 24 saat içinde EJS, $ 0,0000265 (en düşük) ile $ 0,00002728 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,240102 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002305 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EJS, son bir saatte -%0,54 ve son 7 günde +%0,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Enjinstarter (EJS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 110,65K$ 110,65K $ 110,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 131,98K$ 131,98K $ 131,98K Dolaşım Arzı 4,14B 4,14B 4,14B Toplam Arz 4.935.472.054,0 4.935.472.054,0 4.935.472.054,0

Şu anki Enjinstarter piyasa değeri $ 110,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EJS arzı 4,14B olup, toplam arzı 4935472054.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 131,98K.