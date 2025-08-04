ENKI Protocol (ENKI) Nedir?

ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.

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ENKI Protocol (ENKI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ENKI Protocol (ENKI) Token Ekonomisi

ENKI Protocol (ENKI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ENKI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!