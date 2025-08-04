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ENKI Protocol Fiyatı (ENKI)

Listelenmedi

ENKI Protocol (ENKI) Canlı Fiyat Grafiği

$1,25
$1,25$1,25
+%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ENKI Protocol (ENKI) Fiyatı

ENKI Protocol (ENKI), şu anda 1,25 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 187,27K USD piyasa değerine sahiptir. ENKI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ENKI Protocol Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,14
ENKI Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
150,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ENKI Protocol (ENKI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ENKI Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,026184.
Son 30 gün içerisinde, ENKI Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0344965000.
Son 60 gün içerisinde, ENKI Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,3922708750.
Son 90 gün içerisinde, ENKI Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,1465753080172543.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,026184+%2,14
30 Gün$ +0,0344965000+%2,76
60 Gün$ -0,3922708750-%31,38
90 Gün$ -0,1465753080172543-%10,49

ENKI Protocol (ENKI) Fiyat Analizi

En güncel ENKI Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,22
$ 1,22$ 1,22

$ 1,25
$ 1,25$ 1,25

$ 18,38
$ 18,38$ 18,38

+%0,83

+%2,14

-%13,29

ENKI Protocol (ENKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 187,27K
$ 187,27K$ 187,27K

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150,00K
150,00K 150,00K

ENKI Protocol (ENKI) Nedir?

ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.

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ENKI Protocol (ENKI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

ENKI Protocol (ENKI) Token Ekonomisi

ENKI Protocol (ENKI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ENKI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ENKI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ENKI / VND
32.893,75
1 ENKI / AUD
A$1,925
1 ENKI / GBP
0,9375
1 ENKI / EUR
1,075
1 ENKI / USD
$1,25
1 ENKI / MYR
RM5,2875
1 ENKI / TRY
50,8375
1 ENKI / JPY
¥183,75
1 ENKI / ARS
ARS$1.696,0625
1 ENKI / RUB
99,8
1 ENKI / INR
109,5125
1 ENKI / IDR
Rp20.491,8
1 ENKI / KRW
1.726,5125
1 ENKI / PHP
71,575
1 ENKI / EGP
￡E.60,5
1 ENKI / BRL
R$6,875
1 ENKI / CAD
C$1,7125
1 ENKI / BDT
152,225
1 ENKI / NGN
1.905,4875
1 ENKI / UAH
52,15
1 ENKI / VES
Bs153,75
1 ENKI / CLP
$1.206,25
1 ENKI / PKR
Rs354,3
1 ENKI / KZT
674,9375
1 ENKI / THB
฿40,45
1 ENKI / TWD
NT$37,2625
1 ENKI / AED
د.إ4,5875
1 ENKI / CHF
Fr1
1 ENKI / HKD
HK$9,8
1 ENKI / MAD
.د.م11,325
1 ENKI / MXN
$23,5
1 ENKI / PLN
4,6125
1 ENKI / RON
лв5,475
1 ENKI / SEK
kr12,075
1 ENKI / BGN
лв2,1
1 ENKI / HUF
Ft430,1375
1 ENKI / CZK
26,5375
1 ENKI / KWD
د.ك0,38125
1 ENKI / ILS
4,25