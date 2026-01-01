Bugünkü Enosys Loans CDP Fiyatı

Bugünkü Enosys Loans CDP (CDP) fiyatı $ 0,975088 olup, son 24 saatte % 0,62 değişim gösterdi. Mevcut CDP / USD dönüşüm oranı CDP başına $ 0,975088 şeklindedir.

Enosys Loans CDP, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.124.305 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,25M CDP şeklindedir. Son 24 saat içinde CDP, $ 0,970601 (en düşük) ile $ 0,986198 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,031 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,967274 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CDP, son bir saatte -%0,48 ve son 7 günde -%0,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Enosys Loans CDP (CDP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,12M$ 5,12M $ 5,12M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,12M$ 5,12M $ 5,12M Dolaşım Arzı 5,25M 5,25M 5,25M Toplam Arz 5.200.436,684127542 5.200.436,684127542 5.200.436,684127542

Şu anki Enosys Loans CDP piyasa değeri $ 5,12M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CDP arzı 5,25M olup, toplam arzı 5200436.684127542. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,12M.