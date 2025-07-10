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EPIC FAIL GUY Fiyatı (EFG)

EPIC FAIL GUY (EFG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0003726
$0,0003726$0,0003726
+%70,601D
USD

Bugünkü EPIC FAIL GUY (EFG) Fiyatı

EPIC FAIL GUY (EFG), şu anda 0,0003726 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 330,94K USD piyasa değerine sahiptir. EFG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

EPIC FAIL GUY Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%70,61
EPIC FAIL GUY 24 saatlik fiyat değişimi
887,57M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında EPIC FAIL GUY (EFG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, EPIC FAIL GUY / USD fiyat değişimi, $ +0,00015421.
Son 30 gün içerisinde, EPIC FAIL GUY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, EPIC FAIL GUY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, EPIC FAIL GUY / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00015421+%70,61
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

EPIC FAIL GUY (EFG) Fiyat Analizi

En güncel EPIC FAIL GUY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00020247
$ 0,00020247$ 0,00020247

$ 0,00040681
$ 0,00040681$ 0,00040681

$ 0,00040681
$ 0,00040681$ 0,00040681

-%1,16

+%70,61

--

EPIC FAIL GUY (EFG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 330,94K
$ 330,94K$ 330,94K

--
----

887,57M
887,57M 887,57M

EPIC FAIL GUY (EFG) Nedir?

EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.

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EPIC FAIL GUY (EFG) Kaynağı

Resmi Websitesi

EPIC FAIL GUY (EFG) Token Ekonomisi

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EFG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EFG / VND
9,804969
1 EFG / AUD
A$0,000566352
1 EFG / GBP
0,000271998
1 EFG / EUR
0,00031671
1 EFG / USD
$0,0003726
1 EFG / MYR
RM0,001579824
1 EFG / TRY
0,014926356
1 EFG / JPY
¥0,0543996
1 EFG / RUB
0,029021814
1 EFG / INR
0,03191319
1 EFG / IDR
Rp6,009676578
1 EFG / KRW
0,510409836
1 EFG / PHP
0,021048174
1 EFG / EGP
￡E.0,018451152
1 EFG / BRL
R$0,002079108
1 EFG / CAD
C$0,000506736
1 EFG / BDT
0,045259722
1 EFG / NGN
0,568852146
1 EFG / UAH
0,01551879
1 EFG / VES
Bs0,0421038
1 EFG / CLP
$0,3535974
1 EFG / PKR
Rs0,106000974
1 EFG / KZT
0,193256442
1 EFG / THB
฿0,01212813
1 EFG / TWD
NT$0,010894824
1 EFG / AED
د.إ0,001367442
1 EFG / CHF
Fr0,000294354
1 EFG / HKD
HK$0,002921184
1 EFG / MAD
.د.م0,0033534
1 EFG / MXN
$0,00693036
1 EFG / PLN
0,001345086
1 EFG / RON
лв0,001609632
1 EFG / SEK
kr0,0035397
1 EFG / BGN
лв0,000618516
1 EFG / HUF
Ft0,126691452
1 EFG / CZK
0,007820874
1 EFG / KWD
د.ك0,000113643
1 EFG / ILS
0,00122958