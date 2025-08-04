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Equalizer on Sonic Fiyatı (EQUAL)

Listelenmedi

Equalizer on Sonic (EQUAL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,938804
$0,938804$0,938804
-%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Equalizer on Sonic (EQUAL) Fiyatı

Equalizer on Sonic (EQUAL), şu anda 0,938904 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,02M USD piyasa değerine sahiptir. EQUAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Equalizer on Sonic Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,57
Equalizer on Sonic 24 saatlik fiyat değişimi
1,08M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Equalizer on Sonic (EQUAL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Equalizer on Sonic / USD fiyat değişimi, $ -0,0054686938867871.
Son 30 gün içerisinde, Equalizer on Sonic / USD fiyat değişimi, $ -0,3333941068.
Son 60 gün içerisinde, Equalizer on Sonic / USD fiyat değişimi, $ -0,0934160656.
Son 90 gün içerisinde, Equalizer on Sonic / USD fiyat değişimi, $ -0,7401437365444647.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0054686938867871-%0,57
30 Gün$ -0,3333941068-%35,50
60 Gün$ -0,0934160656-%9,94
90 Gün$ -0,7401437365444647-%44,08

Equalizer on Sonic (EQUAL) Fiyat Analizi

En güncel Equalizer on Sonic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,938804
$ 0,938804$ 0,938804

$ 1,021
$ 1,021$ 1,021

$ 7,13
$ 7,13$ 7,13

-%1,76

-%0,57

-%26,81

Equalizer on Sonic (EQUAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M

--
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1,08M
1,08M 1,08M

Equalizer on Sonic (EQUAL) Nedir?

Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility.

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Equalizer on Sonic (EQUAL) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Equalizer on Sonic (EQUAL) Token Ekonomisi

Equalizer on Sonic (EQUAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EQUAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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EQUAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EQUAL / VND
24.707,25876
1 EQUAL / AUD
A$1,44591216
1 EQUAL / GBP
0,704178
1 EQUAL / EUR
0,80745744
1 EQUAL / USD
$0,938904
1 EQUAL / MYR
RM3,97156392
1 EQUAL / TRY
38,18522568
1 EQUAL / JPY
¥138,018888
1 EQUAL / ARS
ARS$1.273,9518924
1 EQUAL / RUB
74,96209536
1 EQUAL / INR
82,25737944
1 EQUAL / IDR
Rp15.391,86638976
1 EQUAL / KRW
1.296,82359384
1 EQUAL / PHP
53,76164304
1 EQUAL / EGP
￡E.45,4429536
1 EQUAL / BRL
R$5,163972
1 EQUAL / CAD
C$1,28629848
1 EQUAL / BDT
114,33972912
1 EQUAL / NGN
1.431,25586856
1 EQUAL / UAH
39,17107488
1 EQUAL / VES
Bs115,485192
1 EQUAL / CLP
$906,04236
1 EQUAL / PKR
Rs266,12294976
1 EQUAL / KZT
506,9612148
1 EQUAL / THB
฿30,38293344
1 EQUAL / TWD
NT$27,98872824
1 EQUAL / AED
د.إ3,44577768
1 EQUAL / CHF
Fr0,7511232
1 EQUAL / HKD
HK$7,36100736
1 EQUAL / MAD
.د.م8,50647024
1 EQUAL / MXN
$17,6513952
1 EQUAL / PLN
3,46455576
1 EQUAL / RON
лв4,11239952
1 EQUAL / SEK
kr9,06981264
1 EQUAL / BGN
лв1,57735872
1 EQUAL / HUF
Ft323,08625544
1 EQUAL / CZK
19,93293192
1 EQUAL / KWD
د.ك0,28636572
1 EQUAL / ILS
3,1922736