ErectusDAO (YUGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,2532 $ 0,2532 $ 0,2532 24 sa Düşük $ 0,273003 $ 0,273003 $ 0,273003 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,2532$ 0,2532 $ 0,2532 24 sa Yüksek $ 0,273003$ 0,273003 $ 0,273003 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,281013$ 0,281013 $ 0,281013 En Düşük Fiyat $ 0,2532$ 0,2532 $ 0,2532 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,45 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,61 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ErectusDAO (YUGE) canlı fiyatı $0,253433. YUGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,2532 ve en yüksek $ 0,273003 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YUGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,281013, en düşük fiyatı ise $ 0,2532 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YUGE son bir saatte -%0,45 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ErectusDAO (YUGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 404,35K$ 404,35K $ 404,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 404,35K$ 404,35K $ 404,35K Dolaşım Arzı 1,60M 1,60M 1,60M Toplam Arz 1.595.241,433839235 1.595.241,433839235 1.595.241,433839235

Şu anki ErectusDAO piyasa değeri $ 404,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YUGE arzı 1,60M olup, toplam arzı 1595241.433839235. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 404,35K.