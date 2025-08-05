ErgOne Fiyatı (ERGONE)
ErgOne (ERGONE), şu anda 0,04164025 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 37,93K USD piyasa değerine sahiptir. ERGONE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, ErgOne / USD fiyat değişimi, $ +0,00010205.
Son 30 gün içerisinde, ErgOne / USD fiyat değişimi, $ +0,0013766599.
Son 60 gün içerisinde, ErgOne / USD fiyat değişimi, $ +0,0011246573.
Son 90 gün içerisinde, ErgOne / USD fiyat değişimi, $ +0,00202691238162263.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00010205
|+%0,25
|30 Gün
|$ +0,0013766599
|+%3,31
|60 Gün
|$ +0,0011246573
|+%2,70
|90 Gün
|$ +0,00202691238162263
|+%5,12
En güncel ErgOne fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,08
+%0,25
-%3,30
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future.
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|1 ERGONE / VND
₫1.095,76317875
|1 ERGONE / AUD
A$0,064125985
|1 ERGONE / GBP
￡0,0312301875
|1 ERGONE / EUR
€0,035810615
|1 ERGONE / USD
$0,04164025
|1 ERGONE / MYR
RM0,1761382575
|1 ERGONE / TRY
₺1,69225976
|1 ERGONE / JPY
¥6,12111675
|1 ERGONE / ARS
ARS$56,7302601975
|1 ERGONE / RUB
₽3,323724755
|1 ERGONE / INR
₹3,655181145
|1 ERGONE / IDR
Rp682,62693996
|1 ERGONE / KRW
₩57,67341186
|1 ERGONE / PHP
₱2,387651935
|1 ERGONE / EGP
￡E.2,0174701125
|1 ERGONE / BRL
R$0,2294377775
|1 ERGONE / CAD
C$0,0570471425
|1 ERGONE / BDT
৳5,070949645
|1 ERGONE / NGN
₦63,4759806975
|1 ERGONE / UAH
₴1,73723123
|1 ERGONE / VES
Bs5,2466715
|1 ERGONE / CLP
$40,2244815
|1 ERGONE / PKR
Rs11,77253148
|1 ERGONE / KZT
₸22,4836529875
|1 ERGONE / THB
฿1,34747849
|1 ERGONE / TWD
NT$1,24421067
|1 ERGONE / AED
د.إ0,1528197175
|1 ERGONE / CHF
Fr0,0333122
|1 ERGONE / HKD
HK$0,32645956
|1 ERGONE / MAD
.د.م0,3776770675
|1 ERGONE / MXN
$0,7874171275
|1 ERGONE / PLN
zł0,1536525225
|1 ERGONE / RON
лв0,182384295
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kr0,402244815
|1 ERGONE / BGN
лв0,0703720225
|1 ERGONE / HUF
Ft14,363387835
|1 ERGONE / CZK
Kč0,8840225075
|1 ERGONE / KWD
د.ك0,01270027625
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