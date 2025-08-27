Erha (二哈) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02245477 $ 0,02245477 $ 0,02245477 24 sa Düşük $ 0,02344646 $ 0,02344646 $ 0,02344646 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02245477$ 0,02245477 $ 0,02245477 24 sa Yüksek $ 0,02344646$ 0,02344646 $ 0,02344646 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02344646$ 0,02344646 $ 0,02344646 En Düşük Fiyat $ 0,02245477$ 0,02245477 $ 0,02245477 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,84 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Erha (二哈) canlı fiyatı $0,02250399. 二哈, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02245477 ve en yüksek $ 0,02344646 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 二哈 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02344646, en düşük fiyatı ise $ 0,02245477 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 二哈 son bir saatte -%4,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,84 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Erha (二哈) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,54M$ 22,54M $ 22,54M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,54M$ 22,54M $ 22,54M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Erha piyasa değeri $ 22,54M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 二哈 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,54M.