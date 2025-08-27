二哈 Hakkında Daha Fazla Bilgi

Erha Logosu

Erha Fiyatı (二哈)

Listelenmedi

1 二哈 / USD Canlı Fiyatı:

-%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Erha (二哈) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 13:54:00 (UTC+8)

Erha (二哈) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%4,01

-%0,84

--

--

Erha (二哈) canlı fiyatı $0,02250399. 二哈, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02245477 ve en yüksek $ 0,02344646 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 二哈 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02344646, en düşük fiyatı ise $ 0,02245477 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 二哈 son bir saatte -%4,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,84 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Erha (二哈) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki Erha piyasa değeri $ 22,54M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 二哈 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,54M.

Erha (二哈) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Erha / USD fiyat değişimi, $ -0,00019169720731057.
Son 30 gün içerisinde, Erha / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Erha / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Erha / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00019169720731057-%0,84
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Erha (二哈) Nedir?

Erha is a Chinese meme project themed around the Husky dog, designed as a cultural community token. Beyond its meme origin, Erha is building a multi-chain launchpad and decentralized exchange (DEX) that currently operates on Solana and OKX’s X Layer network. The project aims to provide a playful yet functional entry point for community-driven tokens, enabling new meme assets to launch, trade, and grow across ecosystems while preserving the grassroots spirit of on-chain culture.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

Erha (二哈) Kaynağı

Resmi Websitesi

Erha Fiyat Tahmini (USD)

Erha (二哈) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Erha (二哈) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Erha için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Erha fiyat tahminini hemen kontrol edin!

二哈 Varlığından Yerel Para Birimlerine

Erha (二哈) Token Ekonomisi

Erha (二哈) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 二哈 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Erha (二哈) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Erha (二哈) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı 二哈 fiyatı, 0,02250399 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
二哈 / USD güncel fiyatı nedir?
二哈 / USD güncel fiyatı $ 0,02250399. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Erha varlığının piyasa değeri nedir?
二哈 piyasa değeri $ 22,54M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki 二哈 arzı nedir?
Dolaşımdaki 二哈 arzı, 1,00B USD.
二哈 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
二哈, ATH fiyatı olan 0,02344646 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük 二哈 fiyatı (ATL) nedir?
二哈, ATL fiyatı olan 0,02245477 USD değerine düştü.
二哈 işlem hacmi nedir?
二哈 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
二哈 bu yıl daha da yükselir mi?
二哈 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için 二哈 fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 13:54:00 (UTC+8)

Erha (二哈) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.