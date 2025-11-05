BorsaDEX+
Bugünkü canlı ERIS Arbitrage LUNA fiyatı 0,187734 USD. ARBLUNA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ARBLUNA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı ERIS Arbitrage LUNA fiyatı 0,187734 USD. ARBLUNA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ARBLUNA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

ARBLUNA Hakkında Daha Fazla Bilgi

ARBLUNA Fiyat Bilgileri

ARBLUNA Nedir

ARBLUNA Whitepaper

ARBLUNA Resmi Websitesi

ARBLUNA Token Ekonomisi

ARBLUNA Fiyat Tahmini

ERIS Arbitrage LUNA Logosu

ERIS Arbitrage LUNA Fiyatı (ARBLUNA)

Listelenmedi

1 ARBLUNA / USD Canlı Fiyatı:

$0,187734
$0,187734$0,187734
-%0,401D
ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:05:49 (UTC+8)

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,175663
$ 0,175663$ 0,175663
24 sa Düşük
$ 0,19571
$ 0,19571$ 0,19571
24 sa Yüksek

$ 0,175663
$ 0,175663$ 0,175663

$ 0,19571
$ 0,19571$ 0,19571

$ 0,336882
$ 0,336882$ 0,336882

$ 0,095256
$ 0,095256$ 0,095256

-%0,24

-%0,45

-%17,05

-%17,05

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) canlı fiyatı $0,187734. ARBLUNA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,175663 ve en yüksek $ 0,19571 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ARBLUNA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,336882, en düşük fiyatı ise $ 0,095256 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ARBLUNA son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,45 ve son 7 günde -%17,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Piyasa Bilgileri

$ 123,57K
$ 123,57K$ 123,57K

--
----

$ 123,57K
$ 123,57K$ 123,57K

658,20K
658,20K 658,20K

658.195,81542
658.195,81542 658.195,81542

Şu anki ERIS Arbitrage LUNA piyasa değeri $ 123,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARBLUNA arzı 658,20K olup, toplam arzı 658195.81542. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 123,57K.

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ERIS Arbitrage LUNA / USD fiyat değişimi, $ -0,0008564492299181.
Son 30 gün içerisinde, ERIS Arbitrage LUNA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ERIS Arbitrage LUNA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ERIS Arbitrage LUNA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0008564492299181-%0,45
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Nedir?

arbLUNA is Eris Protocol’s arbitrage-powered LST on Terra (phoenix-1). Users obtain arbLUNA through the Arb Vault, which captures structural spreads between LUNA and LST markets (e.g., unbonding lag, routing frictions) and auto-compounds yield into the token’s value. Beyond simple staking, arbLUNA is a first-class citizen in Eris’s Terra Liquidity Alliance (TLA)—a ve(3,3)–style liquidity coordination layer where LSTs can be locked for voting power, used to direct weekly incentives to LP pools, and accrue additional rewards through rebases. The design aligns staking yield, governance, and market depth so Terra traders face tighter spreads and deeper liquidity while holders benefit from programmatic, on-chain value accrual.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

ERIS Arbitrage LUNA Fiyat Tahmini (USD)

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ERIS Arbitrage LUNA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ERIS Arbitrage LUNA fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ARBLUNA Varlığından Yerel Para Birimlerine

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Token Ekonomisi

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ARBLUNA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ARBLUNA fiyatı, 0,187734 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ARBLUNA / USD güncel fiyatı nedir?
ARBLUNA / USD güncel fiyatı $ 0,187734. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ERIS Arbitrage LUNA varlığının piyasa değeri nedir?
ARBLUNA piyasa değeri $ 123,57K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ARBLUNA arzı nedir?
Dolaşımdaki ARBLUNA arzı, 658,20K USD.
ARBLUNA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ARBLUNA, ATH fiyatı olan 0,336882 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ARBLUNA fiyatı (ATL) nedir?
ARBLUNA, ATL fiyatı olan 0,095256 USD değerine düştü.
ARBLUNA işlem hacmi nedir?
ARBLUNA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ARBLUNA bu yıl daha da yükselir mi?
ARBLUNA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ARBLUNA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:05:49 (UTC+8)

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

