ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,175663 $ 0,175663 $ 0,175663 24 sa Düşük $ 0,19571 $ 0,19571 $ 0,19571 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,175663$ 0,175663 $ 0,175663 24 sa Yüksek $ 0,19571$ 0,19571 $ 0,19571 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,336882$ 0,336882 $ 0,336882 En Düşük Fiyat $ 0,095256$ 0,095256 $ 0,095256 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,45 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,05

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) canlı fiyatı $0,187734. ARBLUNA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,175663 ve en yüksek $ 0,19571 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ARBLUNA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,336882, en düşük fiyatı ise $ 0,095256 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ARBLUNA son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,45 ve son 7 günde -%17,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 123,57K$ 123,57K $ 123,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 123,57K$ 123,57K $ 123,57K Dolaşım Arzı 658,20K 658,20K 658,20K Toplam Arz 658.195,81542 658.195,81542 658.195,81542

Şu anki ERIS Arbitrage LUNA piyasa değeri $ 123,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARBLUNA arzı 658,20K olup, toplam arzı 658195.81542. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 123,57K.