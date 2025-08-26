ESV Capital (ESCV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03489135 $ 0,03489135 $ 0,03489135 24 sa Düşük $ 0,193934 $ 0,193934 $ 0,193934 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03489135$ 0,03489135 $ 0,03489135 24 sa Yüksek $ 0,193934$ 0,193934 $ 0,193934 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,193934$ 0,193934 $ 0,193934 En Düşük Fiyat $ 0,03489135$ 0,03489135 $ 0,03489135 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%61,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%29,26 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ESV Capital (ESCV) canlı fiyatı $0,137174. ESCV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03489135 ve en yüksek $ 0,193934 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ESCV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,193934, en düşük fiyatı ise $ 0,03489135 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ESCV son bir saatte +%61,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,26 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ESV Capital (ESCV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,72M$ 13,72M $ 13,72M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 99.999.966,0 99.999.966,0 99.999.966,0

Şu anki ESV Capital piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ESCV arzı 0,00 olup, toplam arzı 99999966.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,72M.