ESV Capital Logosu

ESV Capital Fiyatı (ESCV)

Listelenmedi

1 ESCV / USD Canlı Fiyatı:

$0,137174
-%29,201D
mexc
USD
ESV Capital (ESCV) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-26 10:04:46 (UTC+8)

ESV Capital (ESCV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,03489135
24 sa Düşük
$ 0,193934
24 sa Yüksek

$ 0,03489135
$ 0,193934
$ 0,193934
$ 0,03489135
+%61,09

-%29,26

--

--

ESV Capital (ESCV) canlı fiyatı $0,137174. ESCV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03489135 ve en yüksek $ 0,193934 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ESCV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,193934, en düşük fiyatı ise $ 0,03489135 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ESCV son bir saatte +%61,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,26 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ESV Capital (ESCV) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 13,72M
$ 13,72M$ 13,72M

0,00
99.999.966,0
Şu anki ESV Capital piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ESCV arzı 0,00 olup, toplam arzı 99999966.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,72M.

ESV Capital (ESCV) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ESV Capital / USD fiyat değişimi, $ -0,0567595765378139.
Son 30 gün içerisinde, ESV Capital / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ESV Capital / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ESV Capital / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0567595765378139-%29,26
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ESV Capital (ESCV) Nedir?

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

ESV Capital (ESCV) Kaynağı

Resmi Websitesi

ESV Capital Fiyat Tahmini (USD)

ESV Capital (ESCV) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ESV Capital (ESCV) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ESV Capital için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ESV Capital fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ESCV Varlığından Yerel Para Birimlerine

ESV Capital (ESCV) Token Ekonomisi

ESV Capital (ESCV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ESCV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ESV Capital (ESCV) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ESV Capital (ESCV) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ESCV fiyatı, 0,137174 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ESCV / USD güncel fiyatı nedir?
ESCV / USD güncel fiyatı $ 0,137174. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ESV Capital varlığının piyasa değeri nedir?
ESCV piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ESCV arzı nedir?
Dolaşımdaki ESCV arzı, 0,00 USD.
ESCV için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ESCV, ATH fiyatı olan 0,193934 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ESCV fiyatı (ATL) nedir?
ESCV, ATL fiyatı olan 0,03489135 USD değerine düştü.
ESCV işlem hacmi nedir?
ESCV için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ESCV bu yıl daha da yükselir mi?
ESCV piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ESCV fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-26 10:04:46 (UTC+8)

