ETH Strategy Fiyatı (STRAT)
+%0,33
+%4,28
--
--
ETH Strategy (STRAT) canlı fiyatı $0,784583. STRAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,747918 ve en yüksek $ 0,786008 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STRAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,85358, en düşük fiyatı ise $ 0,737803 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, STRAT son bir saatte +%0,33 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,28 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki ETH Strategy piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STRAT arzı 0,00 olup, toplam arzı 146933527.5005281. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 115,00M.
Gün içerisinde, ETH Strategy / USD fiyat değişimi, $ +0,03222661.
Son 30 gün içerisinde, ETH Strategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ETH Strategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ETH Strategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,03222661
|+%4,28
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution. The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield. STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.
