ETH Strategy (STRAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,747918 $ 0,747918 $ 0,747918 24 sa Düşük $ 0,786008 $ 0,786008 $ 0,786008 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,747918$ 0,747918 $ 0,747918 24 sa Yüksek $ 0,786008$ 0,786008 $ 0,786008 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,85358$ 0,85358 $ 0,85358 En Düşük Fiyat $ 0,737803$ 0,737803 $ 0,737803 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,33 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,28 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ETH Strategy (STRAT) canlı fiyatı $0,784583. STRAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,747918 ve en yüksek $ 0,786008 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STRAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,85358, en düşük fiyatı ise $ 0,737803 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STRAT son bir saatte +%0,33 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,28 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ETH Strategy (STRAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 115,00M$ 115,00M $ 115,00M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 146.933.527,5005281 146.933.527,5005281 146.933.527,5005281

Şu anki ETH Strategy piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STRAT arzı 0,00 olup, toplam arzı 146933527.5005281. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 115,00M.